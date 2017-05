Los casos se repiten por cientos, y cada vez más. Los hay de todos los tipos pero sobresalen las quejas vecinales por graves problemas de infraestructura en las calles y puentes, así como de árboles que pueden provocar una tragedia. También, en esta edición, queda expuesto el reclamo por lo que padecen muchos chicos en las escuelas relacionados al bullying. Sin embargo, hay una realidad, tal vez, que supera a las autoridades –o que aún no llega a ser evaluada como prioritaria– simplemente porque las respuestas oficiales tardan en llegar. Así las cosas, se hace imperioso que el Estado, llámense direcciones específicas o municipios, tome cartas en el asunto y no dilate las contestaciones a la ciudadanía, con hechos concretos, con medidas de peso. Sin dudas, el diagnóstico de lo que ocurre es un primer paso que, en muchos casos, todavía no llega. Pero se necesita reaccionar y actuar de manera rápida y eficaz para evitar que más vidas corran peligro.