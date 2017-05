Una mendocina, al campus NBA Básquet Sin Fronteras

La selección nacional tendrá representantes en el primer Básquetbol Sin Fronteras América para chicas de la historia. La mendocina Victoria Gauna, quien juega en Andes Talleres, y Florencia Chagas dirán presente en el evento que se desarrollará durante el mes de julio en Bahamas.



El evento reconocido mundialmente le abre la puerta a la rama femenina. Conjuntamente NBA, FIBA y la firma deportiva Nike, anunciaron el lanzamiento del primer Básquetbol Sin Fronteras América (Basketball without Borders Americas) para chicas de la historia, el cual tendrá la capital bahameña de Nassau como sede, del 5 al 8 de julio.



La grata noticia recayó en el hecho que dos jugadoras, actualmente de la preselección nacional que se prepara para el FIBA Americas U16 femenino, fueron convocadas para tamaño acontecimiento.



Por un lado, la mendocina Victoria Gauna, la cual ya cuenta con experiencia en dos Sudamericanos, el U14 (2015) y el U15 (2016), donde en ambos casos gritó campeona. Por el otro, la bonaerense Florencia Chagas, quien tiene en su haber un torneo más: el FIBA Americas U16 del 2015.



Sobre esta convocatoria, Chagas no pudo guardar su asombro: “La noticia no la esperaba. Estoy muy sorprendida y emocionada. Creo que va a ser una experiencia hermosa, y estoy muy feliz de poder compartirla con mi amiga Vicki Gauna”.



Lo cierto es que ambas representantes nacionales, junto con otras chicas convocadas de distintos puntos del continente, vivirán tres jornadas de arduos entrenamientos, enfocándose en su desarrollo posicional, estilo de vida y preparación física. Estos módulos serán llevados adelante por jugadoras y entrenadores de NBA, WNBA y FIBA.



Para el día de despedida (8 de julio) está previsto un partido de estrellas, en una selección que se llevará adelante entre los mejores prospectos vistos en las prácticas previas.



En sintonía con lo que vive por estos días Florencia Chagas, Victoria Gauna aún no puede creer el llamado: “Estoy muy emocionada. Nunca pensé que me iban a llamar para participar. Nunca lo pensé. Mi familia está súper contenta. Yo me esfuerzo mucho, pero es re difícil para una persona del interior llegar hasta ahí. Para mí ya es muchísimo, y le quiero agradecer a mis entrenadores de la selección, a mi club, a mi familia, que siempre están. Realmente estoy muy contenta. No me lo esperaba”.