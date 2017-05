Aníbal Pachano contra SAGAI: “Parece que no merezco que me paguen”

Aníbal Pachano retomó su disputa contra la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (Sagai), la entidad que recauda los derechos de los artistas, y se descargó en Agarrate Catalina, el ciclo de Catalina Dlugi en La Once Diez/Radio de la Ciudad

Tras su cruce con Pablo Echarri, el coreógrafo aseguró: “No me van a pagar en Sagai, porque no quieren, parece que no me lo merezco”, y agregó: “Hay que romper con la grieta y cortar con los enojos, la política se metió en el espectáculo de una manera que me parece que no va, nunca en la historia vi algo así”.

Pachano contó que reconocieron su rol en el Bailando. “Me mandaron varios abogados, puedo cobrar el personaje de jurado y las repeticiones de baile. 2000 o 3000 pesos voy a cobrar, a través de un abogado. Parece que eso valemos los artistas”, sentenció.

El ex jurado de ShowMatch tiene una postura en contra de la Ley del Actor, y aseguro que eso lo hizo “tener muchos enemigos. Por eso digo cortar con la grieta, hay que repensar el trabajo de actor, la ley de actores no funciona, tal vez haya que volver a las cooperativas de trabajo”.