Lucas Alario puso en duda su continuidad en River

El delantero de River Plate Lucas Alario puso hoy en duda su continuidad en el equipo después de junio para terminar la Copa Libertadores de América y admitió que le gustaría jugar la Liga de Campeones de Europa.

"No sé si voy a terminar la Copa con River porque en lo personal no me planteo objetivos largos", expresó Alario, autor de dos goles en el certamen sudamericano que por primera vez se juega con el formato anual.

El goleador riverplatense, en declaraciones a Fox Sports, tampoco afirmó si seguiría en caso que se lo pida el entrenador Marcelo Gallardo, a quien le estará "agradecido" hasta que se "retire" del fútbol.

"Con una sola mirada de Gallardo sabemos que estamos haciendo mal o bien", agregó el santafesino sobre el "Muñeco".

En cuanto a su futuro, el delantero que rechazó una oferta millonaria de China en el último receso admitió que le gustaría jugar la Liga de Campeones de Europa y que el torneo que más sigue es el inglés.