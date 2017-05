El descargo de Pérez: "Me enojé porque no lo podía parar"

El mediocampista de Boca Juniors Pablo Pérez explicó hoy que la patada que le pegó al juvenil Tomás Fernández que provocó su expulsión de la práctica fue "porque no lo podía parar" y se calificó como un "viejo cascarrabias".

"Me encaró como cincuenta veces y no lo podía parar. En la primera fui fuerte y reboté porque es un tanque y en la segunda le metí la patada de viejo cascarrabias", relató Pérez, quien luego de esa jugada fue expulsado de la práctica por el cuerpo técnico de Guillermo Barros Schelotto.

En diálogo con Fox Sports, el mediocampista, de 31 años, aclaró que una fue "una jugada normal" de un entrenamiento y que "de esas patadas, hay miles" por día.

"Me enojé porque no lo podía parar, me volvió loco. Tendría que haber quedado ahí pero se armó mucho lío", lamentó uno de los referentes del equipo líder del torneo de Primera División.

El ex Newell's Old Boys de Rosario agregó que prefirió irse "rápido" del complejo de Casa Amarilla y que recién mañana hablará con el "Mellizo".

En medio de la entrevista, le consultaron a Pérez el nombre del juvenil y lo curioso es que no lo conocía.

"No sé el nombre, suben tantos a hacer fútbol que no lo conozco. Hay que subirlo a Primera porque la rompió", concluyó.