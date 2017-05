El tétrico relato de la argentina detenida en Turquía con su novia: "Creí que no salía"

La joven María Jimena Rico, de origen argentino, que fue retenida en Estambul junto a su pareja, la egipcia Shaza Ismail, luego de ser perseguidas por familiares de Shaza en varios países debido a su homosexualidad, contó hoy la odisea que vivieron y anunció que planean casarse.

"Queremos contar nuestra historia para que la gente sepa lo que está pasando", dijo Jimena durante una rueda de prensa en el ayuntamiento de Torrox (Málaga), donde se presentó junto a su madre y el alcalde malagueño, Óscar Medina, antes de dar detalles del itinerario que llevó a las jóvenes desde Dubai a Georgia y luego a Turquía en "un viaje de 14 días en el que cada segundo era una cosa nueva, una emoción nueva, un miedo nuevo".

La mujer que emigró a Málaga junto a sus padres y una de sus hermanas hace 15 años a raíz de la crisis en Argentina, aseguró que "creí que no salía de ahí". "A Shaza la querían matar, literalmente. A mí no podían matarme porque la legislación europea no lo permite", agregó.

Pese a que por la situación legal de su pareja no pudo brindar todos los detalles de lo ocurrido, la joven afirmó que una vez efectuados los trámites necesarios, podrá contarlo.

"Realmente quiero hacerlo porque la noticia ha llegado obviamente a los países árabes y pienso que ayudaría a mucha gente que vive en una situación de represión homosexual. Hay mucha gente que sufre represión por su condición de homosexual en los países árabes", dijo Jimena.

En un relato conmovedor, aseguró que su novia Shaza le dijo "'bueno... tú te vas de aquí y luego me ayudas desde afuera', y yo le dije: 'es que si yo te dejo aquí, tú no sales, y no sales, y no sales'", evocó.

Las dos mujeres llegaron a la casa de los padres de Jimena en Torrox durante la madrugada de hoy procedentes de Barcelona y acompañadas por una amiga que las acercó en su auto.

En el portal de la casa las recibió María del Valle Rico, hermana de Jimena, con quien la joven se fundió en un abrazo antes de ingresar a la vivienda, según mostró la televisión.

"Encontrarme con ella fue la felicidad más grande que pude tener", dijo la madre de Jimena. "Ahora sé lo que sienten aquellas madres que pierden a sus hijos", expresó entre sollozos.

"Queremos que nuestra historia sea un ejemplo. Queremos casarnos, si es que el alcalde nos quiere casar, claro", deslizó Jimena, mirando a Medina, que estaba sentado a su lado. "Por supuesto, yo encantado" respondió el hombre de inmediato.

Los padres de Shaza fuero quienes la denunciaron por su orientación sexual cuando las jóvenes estaban en Dubai, lo que las empujó a huir a Turquía.

El padre de Shaza las persiguió hasta que logró alcanzarlas en Giorgia, donde fue detenido algunas horas por la policía bajo los cargos de amenazar a las jóvenes y destruir sus pasaportes.

La embajada argentina en Estambul y el Consulado español en esa ciudad trabajaron activamente para conseguir que el traslado de Jimena y Shaza a España tras un periplo que tuvo final feliz.