Esto es lo que debés saber sobre el uso de las garrafas para que tu vida no peligre

Los dos incidentes con garrafas ocurridos en Guaymallén, que dejaron como saldo un muerto, pusieron de relieve la falta de concientización y los errores en la prevención que posee el usuario a la hora de utilizar este producto en el hogar que hacen peligrar su vida.

El deceso de Nahuel González (20) tras presentar el 90% de su cuerpo con quemaduras por la explosión de una garrafa cuando fue a calentar la leche para su pequeña hija; o el caso de los dos hermanos que presentaron quemaduras leves tras la explosión de gas envasado en su vivienda, encendieron las alertas sobre el uso de este producto.

El oficial principal del Cuartel de Bomberos de Mendoza, Daniel Candel, contó a El Sol que “son habituales los casos por intoxicación o accidentes domésticos por la pérdida de gas de garrafas, por lo general, por falta de conocimiento en el modo de uso”.

El bombero destacó que la mayoría de los usuarios coloca la garrafa o bracero en el interior del domicilio, sin mangueras adecuadas, ni ventanillas de ventilación en cada sector de la casa.

“Las garrafas no son inseguras, el problema está en la forma que el usuario lo utiliza. Por ejemplo, siempre deben estar fuera de la vivienda, con una manguera adecuada y extensa que llegue correctamente a la cocina o calefacción”, indicó el experto.

Cuando estas medidas básicas no son tenidas en cuenta por las personas se general los accidentes, Candel aclaró que si bien “incremente ampliamente en invierno, en verano también surgen”.

Desde el Ministerio de Seguridad solicitaron estar atentos a las recomendaciones de Defensa Civil, ya que los casos de riesgo aumentan con la llegada del invierno.

Recomendaciones de Defensa Civil

- Instale las garrafas en espacios ventilados, lejos de fuentes de calor, protegidas de la intemperie y fuera del alcance de los niños.

- Cuando le entreguen una garrafa asegúrese de que la garrafa no esté dañada u oxidada y que el precinto de seguridad esté debidamente adherido a la válvula del envase, de no ser así, exija que le cambien la garrafa.

- Utilice las garrafas solamente en posición vertical. Tanto envases como válvulas están diseñados para funcionar en esa posición.

- Utilice tubos flexibles certificados para uso de garrafas. Los mismos están adecuadamente identificados y su vida útil es de 5 años. Nunca utilice mangueras de riego.

- Para instalar una garrafa, no use un martillo o cualquier otro tipo de herramienta. Utilice solamente las manos. No introduzca objetos extraños en la válvula de cierre de la garrafa y evite golpes que puedan dañarla.

- Al utilizar un artefacto evite la incidencia de corrientes de aire que puedan apagar la llama de los quemadores y producir una fuga de gas.

- Mientras no esté en uso la garrafa, cierre la válvula reguladora, especialmente antes de acostarse o cuando salga de su casa.

- Controle periódicamente el estado de los artefactos a gas, de los tubos flexibles y de las abrazaderas.

- Para chequear pérdidas, utilice agua jabonosa. Si observa la formación de burbujas es que hay una fuga de gas. Nunca use encendedores o fósforos para detectar una fuga.

- Todo artefacto a garrafa consume oxígeno del aire ambiente donde está instalado. Para que la combustión sea eficiente y sin riesgos para la salud, el ambiente debe tener ventilación adecuada.

- En caso de pérdida de gas o inconvenientes debe llamar al 911.