Una mujer descubrió una nota de un prisionero chino entre sus compras

Una mujer estadounidense halló un inesperado mensaje en el interior de una cartera que compró en una hipermercado en Arizona, la localidad donde vive.



Según relató Laura Wallace, su suegra adquirió la cartera con una giftcard que recibió como regalo y al abrir un bolsillo interior, se encontró con un diminuto papel plegado en el que se leía:



"Los internos de la prisión Yingshan en Guangxi, China, trabajan 14 horas diarias sin descanso al mediodía, trabajan horas extraordinarias hasta la medianoche, y quienes no terminan su trabajo son golpeados. Sus comidas son sin aceite ni sal. Cada mes, el jefe le paga a cada interno 2.000 yuanes (...) Si los internos están enfermos o necesitan medicinas, los costos son deducidos de sus salarios. Las prisiones en China son diferentes a las de América, caballo, vaca, cabra, cerdo, perro (literalmente significa un trato inhumano)".



"Estoy muy segura de que eso es exactamente lo que dice la nota", señaló Laura a News 4 Tucson, ya que -explicó- le pidió a dos personas que hablan chino que se la tradujeran.



La mujer añadió que quiso dar a conocer la nota no para atacar a la conocida empresa del retail, sino que para dejar en evidencia que "esto ocurre en todo tipo de lugares y la gente probablemente no lo sabe".



Por su parte, un portavoz de Waltmart sostuvo que "no podemos emitir comentarios específicos sobre esta nota, porque no tenemos cómo verificar el origen de la carta, pero uno de nuestros requisitos para los proveedores que suministran los productos a la venta en Waltmart es que todo trabajo debe ser voluntario".



Fuente: Emol.com