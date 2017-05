Víctimas de delitos avalaron con reservas que los presos trabajen

Este martes el ministro de Seguridad de Mendoza, Gianni Venier, presentó en la Legislatura el proyecto de modificación del régimen de ejecución de pena privativa de la libertad en el que se exigirá trabajar a los presos condenados e incluirá también la participación activa de las víctimas que podrán seguir el régimen procesal de sus victimarios.

El anuncio fue realizado por el gobernador Alfredo Cornejo en la Asamblea Legislativa 2017 y fue visto con buenos ojos por las víctimas de delitos.

Así, en el artículo 9 de la Ley 8.465 se incorpora el 12 Bis que establece: “La víctima de delito tendrá acceso al legajo de la persona privada de libertad a su sola petición y a través de representante con poder especial o autorización simple, igual derecho asiste al querellante particular y a las organizaciones de defensa de las víctimas de delito”.

Asímismo, agrega: “La información a estos últimos sólo será brindada por el director del establecimiento penitenciario, director del Organismo Técnico Criminológico y/o el juez de Ejecución, o quienes éstos designen. La Honorable Legislatura de la Provincia podrá requerir informes respecto de los mismos, debiendo remitirse los expedientes e informes en su caso en dicho carácter secreto".

Frente a esta modificación, el diputado nacional Luis Petri dijo a El Sol: "Es un paso muy importante, sobre todo para las víctimas que ahora tendrán voz y voto pues, previo a otorgar beneficios a los condenados las víctimas darán su aprobación o no. Ellos determinarán si ese sujeto que les ocasionó tanto daño está o no capacitado para recibir una libertad condicional o cualquier otro beneficio como salidas transitorias. Acá su voz también tendrá validez, es trascendental lo que va a ocurrir una vez aprobada la ley”.

Respecto a este punto, el proyecto establece que en caso de que el juez no responda a las consideraciones planteadas por la víctima, manteniendo una postura disímil, deberá expresarlo por escrito. Es decir, si para la víctima el preso no está en condiciones de recibir beneficio alguno y para el juez existen posibilidades, eso deberá ser remitido y justificado por escrito por el magistrado.

El diputado nacional Luis Petri celebró la decisión del gobernador Alfredo Cornejo.

Las víctimas y sus derechos a ser escuchados

Uno de los primeros en celebrar la noticia fue Osvaldo Quiroga, padre de Matías, asesinado el 9 de marzo del 2012 tras un asalto a la Bolsa de Comercio en la puerta del supermercado Carrefour de Godoy Cruz. El joven tenía 21 años.

“El avance que está teniendo esta administración con respecto a la lucha contra la inseguridad es notorio y, por fin, las víctimas del delito somos tenidas en cuenta. Acá somos tan protagonistas como los propios delincuentes”, expresó Quiroga.

“Esto permitirá que las víctimas tengamos una participación activa y nos interioricemos acerca del estado judicial en el que se encuentra ese o esos tipos que mataron a nuestro familiar, algo que hasta ahora no teníamos presente. Todo quedaba en manos del Estado y, de un día para el otro, uno se encontraba a ese reo en la esquina de su casa, suelto y con todos los beneficios que un ser libre puede tener”, manifestó.

En cuanto a la indemnización que las víctimas recibirán por parte de los presos, Quiroga aseguró que por ahora es una idea, nada plasmado. “Sin dudas tendrá mucha resistencia por parte de los defensores de los Derechos Humanos, por lo que no confío que se pueda cristalizar”, culminó.

Frente a esto, Petri expresó: “La remuneración que los presos perciban por su trabajo deberá ir destinada a cuatro lugares. Uno de ellos es al alojamiento, es decir pagarán por su estadía en la cárcel; otro a la reparación por los daños causados a las víctimas; a la manutención de la familia del reo y, el resto del dinero, será colocado en un fondo que se le otorgará al interno una vez que culmine su condena”.

Blanca Sotelo, mamá de Sebastián Prado, acribillado en la puerta de su casa en Capital en setiembre del 2013, ante su mujer y sus hijos, refirió: “Me parece perfecta la decisión del gobernador. Basta de mantener vagos, igual no sé si realmente van a haber medios económicos para poder cumplir con lo establecido”.

La mujer, que aún sigue pidiendo justicia para su hijo, también habló sobre la indemnización que percibirán las víctimas y al respecto aseguró: “Mi caso es especial ya que hubo dos detenidos que ahora están sueltos por falta de pruebas. No hay responsables de la muerte de mi hijo y, a pesar del tiempo que ha pasado, mi nuera aún no percibe ayuda del Estado, ella y su hijo están a la deriva. El Estado no se hizo cargo de nada”.