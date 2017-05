Laura Miller: “En la calle me gritan chorra, y un tipo me escupió”

En medio de la investigación que lo tiene en el centro a su marido, Nicolás Traut, acusado de robar más de 3 millones de pesos, Laura Miller decidió romper el silencio y contar su verdad en Arriba Argentinos.

“Lo conocí en 2016 y ese mismo año me fui a vivir con él, en Puerto Madero totalmente enamorada. En septiembre me propuso casamiento y en diciembre nos casamos”, contó la cantante para poner en contexto la historia que la une al automovilista, que ya en ese momento era investigado por la causa del robo cibernético de las cuentas bancarias de la Municipalidad de 25 de Mayo.

“Recién me entero ahora. Yo lo busqué en Google, no soy una investigadora privada, pero lo único que aparecía eran fotos de él corriendo, de las carreras…”, explicó Miller en el programa de El Trece.

A su vez, Laura narró el calvario que está viviendo en su vida personal. “Estoy medicada las 24 horas. Cuando al otro día de la detención de él, salí a buscar comida para el perro. Una mujer me dijo ‘chorra’, otra me grito ‘ladrona’ y hasta un tipo me escupió“, confesó, y agregó: “Si se comprueba todo esto pediré la nulidad del matrimonio. No tengo miedo de ir presa, no hice nada para ir presa”.

Mirá el video de la entrevista