"La Ruta del dinero K": Luciana Báez tomó distancia de su padre

La mayor de las hijas mujeres del detenido empresario Lázaro Báez, Luciana, negó este martes ser titular de cuentas bancarias en el exterior, al rechazar los cargos en su contra por corrupción en la obra pública y evasión fiscal y sugirió preguntar a su padre por la mención de la familia en un informe llegado desde Suiza, al ser indagada esta mañana por el juez federal Sebastián Casanello.

"Jamás he sido titular de una cuenta bancaria en el exterior, jamás he realizado actos de disposición de dinero en el exterior, jamás he operado una cuenta bancaria extranjera", afirmó Luciana en un escrito entregado en el juzgado, durante el trámite en el que no respondió preguntas.

Además, la acusada sostuvo que no se la menciona en los documentos llegados desde la Justicia suiza sobre cuentas bancarias abiertas en ese país y que estarían vinculadas a la familia Báez o tendrían a los cuatro hijos de Lázaro como "últimos beneficiarios", de acuerdo al escrito al que accedió Télam.

"No existe una sola mención a mi persona, sólo advierto que en una carta del Banco J Safra Sarasin escrita en idioma francés, que no comprendo, se indicó en una parte 'familia Báez'. Sobre este tema debería interrogar a Lázaro Báez pues en lo que a mí respecta desconozco las razones de dicha misiva", aseguró.

Al igual que su hermano menor Leandro, indagado la semana pasada, Luciana apuntó a su padre como el responsable de todas las decisiones del grupo Báez y remarcó que durante años ella trabajó en otras empresas y luego fue empleada administrativa de "Austral Construcciones" y cobraba su sueldo en el Banco Nación.

La hija remarcó que fue "apoderada" de Austral "por expreso pedido de Lázaro Báez".

Luciana remarcó que entre 2007 y 2010 no trabajó y se dedicó "exclusivamente" a su familia tras el nacimiento de su hijo menor, y que recién a mediados del 2012 ingresó a trabajar en Austral Construcciones como administrativa.

"La imputación que se me atribuye carece de asidero. Mi vida transcurrió por carriles muy diferentes a los que se aluden en el hecho imputado", concluyó.

Luciana, al igual que sus hermanos, ya fue indagada el año pasado por Casanello a raíz de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) que dio cuenta de la existencia de cuentas en Suiza vinculadas a sociedades y empresas asociadas a los Báez.

Casanello no resolvió sus situaciones procesales y ahora los citó a todos a ampliar sus indagatorias ante la nueva información llegada de manera oficial desde ese país.

Para mañana miércoles se espera a la otra hija mujer de Báez, Melina, la menor de los cuatro hermanos, y el jueves está citado a declarar Martín Báez.

En la causa se investiga el supuesto lavado de unos 20 millones de dólares a través de transacciones hechas por sociedades formadas para blanquear dinero ilegal.