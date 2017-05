Polémica selfie de Kylie Jenner en la gala del MET de Nueva York

En la fiesta de Anna Wintour se hace lo que ella quiere. O al menos esa era una de las reglas de la anfitriona de la gala anual de la moda que tiene lugar en el Metropolitan Museum de Nueva York. Su deseo de “no selfies” en el evento saltó por la borda cuando la pequeña de las Kardashian la desafió con una imagen que ella misma se ha encargado de subir en las redes sociales.

Kyle Jenner unió a varias de sus hermanas y conocidas en uno de los lavabos del museo, y no tuvo otra ocurrencia que hacerse una multitudinaria selfie con intenciones más visibles que ocultas. En el grupo que posó para este reto estaban sus hermanas Kim Kardashian West y Kendall Jenner, A $ AP Rocky, junto con Paris Jackson, Lily Aldridge, Sean Diddy Combs y Ashley Sanders de Moonlight. También se sumaron Frank Ocean, Michelle Monaghan y Brie Larson.

Anna Wintour en 2015 pidió a todos los asistentes que no se hicieran selfie ni se tomaran fotos del interior del museo por “motivos de seguridad y para disfrutar del evento”; pero el poder de Instagram es incuestionable y, ya en aquella ocasión, la norma se rompió y una vez más la cita fue en los lavabos. Para no perder la tradición, Kylie Jenner y compañía han inmortalizado un momento que, de bien seguro, no habrá hecho nada de gracia a Wintour, totalmente en contra de la generación digital y sus acciones.

La foto de la polémica, que ya acumula más de 2.6 millones de "Me gusta".