El Gobierno se dio cuenta de que la fórmula no radica en meter gente a la cárcel. Que de nada sirve hacer esfuerzos y llenar los calabozos de delincuentes si no hay un plan preparado para –tal como exige la Constitución nacional– llevar adelante el proceso de resocialización. Por eso, el proyecto para que trabajen mientras están presos. Pero, por más ruido político y social que provoque el anuncio, es apenas uno de los tantos puntos de abordaje que deben darse en materia de seguridad. El foco debe ponerse fuera de los muros, con la misma temática. Existe una demanda importante de trabajo, y abrir el mercado laboral y potenciar la educación es la combinación del éxito contra el delito. El Estado tiene que llegar a las zonas conflictivas. Debe hacerlo con herramientas inclusivas, no sólo con tecnología policial. Son dos frentes diferentes los que tiene que asumir, por lo tanto, Alfredo Cornejo: por un lado, frenar y bajar los índices delictivos y lograr que quienes vayan presos puedan recuperarse; por el otro, establecer los lineamientos para que en Mendoza el delito deje de ser una opción frente a la falta de oportunidades.