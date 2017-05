Jennifer Lopez y su “macho bello”, juntos en la Met Gala

Jenifer Lopez y Alex Rodríguez realizaron su tercera aparición pública desde que blanquearon su relación. La pareja hizo una entrada triunfal a la alfombra roja de la Met Gala que dejó a todos con la mirada tirando corazoncitos de colores.

Este lunes la diva del Bronx y el ex astro del baseball asistieron juntos a la gala del Met, el evento considerado entre las celebridades como los “Oscar” de la moda y causaron sensación.

JLo deslumbró en la alfombra roja con un vestido con una capa azul de Valentino, creación de Pierpaolo Piccioli. Mientras que A-Rod lució un elegante tuxedo.

“Yo y mi macho bello”, escribió la intérprete en Instagram, de camino al Museo Metropolitano de Arte (MET).

Después de que el expelotero de los Yankees de Nueva York confirmara su relación con la cantante, la pareja ha sido vista en varias ocasiones paseando por Nueva York y en eventos como el concierto de JLo. en República Dominicana.

La gala del Met es un evento benéfico que se organiza anualmente, codirigido por la gurú de la moda y editora de la revista Vogue Anna Wintour.

La selecta lista de invitados se dan cita para inaugurar la exposición de modal anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte (MET). La edición de este año homenajea a la japonesa Rei Kawakubo, fundadora de la firma Comme des Garçons en 1969.

WATCH: @JLo and @AROD together on the #MetGala Red Carpet. pic.twitter.com/RXNyxH6Rq9

— Good Morning America (@GMA) 2 de mayo de 2017