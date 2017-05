La fiscal del caso Montañita: "Vamos por buen camino"

Las expectativas y la incertidumbre por el segundo juicio del doble femicidio en Montañita no dejan de crecer, a la espera de que se fije la fecha del nuevo debate.

Luego de que esta semana se confirmara que José Luis Pérez Castro, el tercer detenido por el crimen de las mendocinas María José Coni (21) y Marina Menegazzo (22), seguirá tras las rejas, la fiscal que llevó adelante la pesquisa, María Dolores Coloma Pazmiño, se mostró más tranquila y confiada, en diálogo con El Sol desde Ecuador.

"Vamos por buen camino", expresó la funcionaria judicial, dejando atrás los cuestionamientos que le realizó la defensa, luego de declaraciones en su contra que efectuó la mamá de Majo, Gladys Sateffani, quien considera que la investigación que lideró Coloma "ha sido mala".

La fiscal que investiga el doble crimen

En conversación con este diario desde la ciudad de Santa Elena, la fiscal, quien se encuentra de licencia, se defendió de los argumentos que utilizaron los abogados defensores de Pérez Castro para intentar que recuperara la libertad. Finalmente, la Corte de Santa Elena, decidió que el hombre siga tras las rejas hasta el arranque del segundo juicio, que se espera se realice en la segunda mitad del año.

"Aunque la defensa nos dio duro, tras los comentarios de Steffani al hablar sobre la investigación, estoy convencida que vamos por buen camino", indicó Coloma Pazmiño, y agregó: "Entiendo el dolor de los familiares; lamentablemente los abogados se hicieron eco de esas publicaciones en contra, pero los elementos que tengo son fuertes y esta vez la defensa perdió".

Mientras, Steffani dejó en claro su aval al avance del proceso tras la continuidad de la preventiva para Pérez Castro, aunque sigue planteando sus reparos a la investigación y a la necesidad de que se aceleren los plazos no sólo para que inicie el segundo juicio sino para que se abra la tercera pesquisa, ya que se cree que más personas -cinco en total- participaron del asesinato.

Sin embargo, para la mamá de Majo existen personas de "más arriba" que participaron de los asesinatos, entre ellos policías de Montañita.

"Quiero dejar en claro que para mí la investigación ha sido mala pero no dudo que el último detenido haya participado del hecho. Lo que no me cierra es que dan tantas vueltas y se demoran. Se necesita que los presionen a todos los detenidos y que digan la verdad", señaló Steffani.

Pérez Castro había sido detenido por primera vez a fines del año pasado, luego de que se cotejara su ADN con sangre hallada en la escena del crimen. Ahora, deberá esperar tras las rejas para conocer, en los próximo meses, su destino final.

En el primer juicio, en agosto del año pasado, fueron condenados a 40 años de prisión Segundo Mina Ponce (34), como autor material, y a Aurelio Eduardo "el Rojo" Rodríguez (39), como coautor.