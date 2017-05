Macri anunció que beneficiarios de un plan social también podrán tener un empleo

En el acto por el Día del Trabajador en el club Ferro Carril Oeste, el presidente Mauricio Macri anunció este lunes que "todos aquéllos que tengan" un plan, podrán "entrar a trabajar" utilizando ese beneficio y las empresas que los incorporen podrán imputarlo como parte del salario.

Además, el mandatario indicó que desde el gobierno van a impulsar que "todos aquellos que tengan uno de esos planes pueda entrar a trabajar sin perder ese plan y las empresas puedan utilizar ese plan como parte del salario y faciliten que los pueda tomar".

"Les abrimos una puerta para que vuelvan a ser parte", señaló el mandatario, quien aseveró que "desde agosto para acá hemos creado 82 mil puestos de trabajo formales".

"El trabajo es una de las cosas más importantes que nos pasan en la vida, nos levanta la autoestima, y por eso vamos a crear trabajo para todos los argentinos", sostuvo en su discurso, flanqueado por Venegas.

También hizo lugar para citar a Juabn Domingo Perón.

"Un señor dijo hace muchos años que la estrella polar de un país tiene que ser la productividad y ese señor fue Juan Domingo Perón. Ese señor dijo que cada argentino tiene que producir lo mismo que consume y nosotros lo podemos hacer, ¿no cierto? Y podemos hacer mucho mas que eso", manifestó durante el acto en Ferro, del sindicalismo oficialista.

"No va mas el país de la ventajita, el país de la patota, con comportamientos mafiosos; la Argentina es de todos los argentinos y no me voy a bancar a ninguno que nos quiera llevar por delante porque yo estoy acá por ustedes, no para defender a ningun mafioso", concluyó el Jefe de Estado.