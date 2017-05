Los históricos del fútbol argentino le bajan el pulgar a Sampaoli

Si bien aún no es oficial, el desembarbo del Pelado en la Selección es un "secreto a voces". Jorge Sampaoli, que ha negado una y otra vez contactos con la Asociación del Fútbol Argentino, será, seguramente, el nuevo técnico de la Albiceleste una vez finalizada la temporada europea con el Sevilla.

“Es el técnico elegido”, expresó el presidente de la AFA, Claudio Tapia. El “Chiqui”, recién llegado al cargo, aseguró que el arribo del oriundo de Casilda cuenta con el respaldo absoluto de todo el comité directivo. Sin embargo, la decisión no cuenta con el visto bueno del “mundo fútbol” de Argentina. A Sampaoli se le mira con recelo.

El ex director técnico de la selección chilena está cumpliendo su sueño. El buzo de la selección argentina era su deseo desde que recorría el interior de su país jugando en ligas de poca monta, más por pasión que por plata. Ya había estado cerca después de la renuncia de Gerardo Martino en julio del año pasado, pero días antes acababa de firmar su vínculo con el Sevilla. Una jugarreta cruel del destino. Según trascendidos de prensa llegó a amenazar a los dirigentes andaluces con golpes para que lo dejaran ir. Pero nada. “No me vengas con argentineadas”, le respondieron.

Finalmente, asumió Edgardo Bauza, un técnico con galones y ex jugador del seleccionado, pero que llegaba tras los descartes de Diego Simeone, Mauricio Pochettino y el mencionado Sampaoli. Su fútbol nunca llenó el paladar de la hinchada ni de los medios. Tampoco contaba con el beneplácito de sus dirigidos. Nadie entendía a qué jugaba el equipo en los ocho meses que estuvo a cargo.

No se podía jugar así, pensaban en Argentina. El “Patón” resistió los golpes agazapado contra las cuerdas, tratando de mantener la guardia en alto para que su cabeza no volara. Pero la derrota ante Bolivia y la llegada del nuevo presidente de la AFA eran más de lo que podía resistir. Después de un tenso tire y afloje con la dirigencia, Bauza dejó de ser el técnico de la selección.

A mediados de esta semana, el renunciado estratega apareció en Fox Sports para hablar de su proceso y, sobre todo, de su más seguro reemplazante. Durante su estancia en el predio de Ezeiza, centro de operaciones de la selección, el santafesino siempre supo que Sampaoli lo acechaba en la penumbra. El casildense era una presencia invisible, pero que se las arreglaba para estar al tanto de todo lo que sucedía en la interna del equipo.

“Me divierte más que lo niegue. Porque en una de las conferencias recientes lo negó diciendo que había un técnico trabajando, cuando yo sabía hacía varios meses que venía hablando con determinados dirigentes y allegados”, expresó el técnico campeón de la Libertadores con la Liga Deportiva de Quito en 2008 y con San Lorenzo en 2014.

El DT calificó de “poco ético” el actuar su colega. “No digo que no deba atender una llamada de un dirigente, porque a mí me pasó. Un día me llama el presidente de un club para reunirse y le dije que mientras haya un entrenador en el cargo no hablaba”, relató el “Patón”.

“Cuando corté con ese dirigente, me comuniqué con el técnico y le dije: ‘Che, ojo que me llamaron para reemplazarte’. Por eso no está mal que Sampaoli hable, lo que no me parece bien es que no lo blanqueara. Pero bueno, cada uno se maneja como puede”, agregó.

En el fragor de la conversación, Bauza reflotó la larga animadversión existente entre Claudio Borghi y el técnico del Sevilla. El “Bichi” ha asegurado en más de una ocasión que mientras él estaba a cargo de la “Roja”, Sampaoli se reunió en varias oportunidades con Sergio Jadue, por entonces presidente de la ANFP, y que le puso problemas para citar a jugadores de la Universidad de Chile.

“Vos estás trabajando, llama y pregunta cuánto ganas. Si le dicen 100, dice que lo hace por 30. Y eso en el fútbol no está bien. En ningún trabajo está bien”, afirmó el técnico multicampeón en el fútbol chileno, con Colo Colo, en marzo pasado.

“Reconozco sus capacidades como entrenador, que son muy buenas, pero como persona no reúne los requisitos que yo considero de buena gente. Me refiero a principios, ética, ser comprensivo, respetar los valores de otras personas. Y Sampaoli no tiene ninguna de esas cualidades”, narró Borghi.

Pero al hombre que llevó a la U a la gloria le apuntan desde varios flancos, no solo técnicos que han sido reemplazados por él. Carlos Salvador Bilardo, técnico campeón del mundo con Argentina en México ’86, sacó a relucir lo más filoso de su verborrea para decir que “Sampaoli no sirve para nada”.

“Quieren traer a Sampaoli. Sampaoli, ¿quién es? Lo defendí cuando lo criticaban los periodistas chilenos y después me mató. Me dijo antifútbol, está loco”, declaró el “Doctor” a mediados del año pasado, cuando se buscaba reemplazante para el “Tata” Martino.

El correr de los meses no aquietó su discurso recalcitrante: “Si Sampaoli viene a Argentina, tomo un barco y me voy a Uruguay”, dijo en marzo.

Otro que ha repasado constantemente al técnico campeón de América con la “Roja” es Ricardo Caruso Lombardi. El DT, que ha construido su carrera como un salvador de equipos que están por descender, también apuntó al código ético de Sampaoli y a su manejo de grupo.

“Sampaoli está hablando con un jugador de la selección desde antes que asumiera Bauza. Son todos de la zona de Casilda, ahora deben estar durmiendo juntos”, desveló.

“En Chile cuando quiso sacar a Arturo Vidal no pudo. Acá va a pasar lo mismo. ¿Qué escoba va a pasar? La escoba en la puerta de mi casa”, explicó Carusso, haciendo referencia al día en que el jugador del Bayern Múnich chocó y desbarrancó su Ferrari último modelo en plena Copa América.

Pero las críticas no solo apuntan a los valores del estratega. Los títulos internacionales, su clasificación al Mundial de Brasil y su correcta temporada con el Sevilla son logros vistos con desdén al otro lado de la Cordillera. En un país que ha ganado todo, y repleto de nombres fulgurantes, lo de Sampaoli parece poca cosa.

El icónico delantero de los ’90, Claudio Paul Caniggia, lo sitúa escaños abajo de Simeone o Pochettino. “Hicieron muchas más cosas, Pochettino está haciendo un campeonato espectacular; Sampaoli es un técnico válido, logró cosas, pero los otros tienen mucho más nombre en Europa”, opinó el jugador que disputó en los mundiales de Italia ’90 y Estados Unidos ’94, con el combinado trasandino.

Bilardo, en tanto, volvió con toda la artillería esta semana. “Háblenme de técnicos en serio, pero no de un técnico de cuarta. Tienen que hablarme de Beckenbauer, hasta de Menotti, pero no de cualquiera como este ‘Don Paoli’”, manifestó el emblema de Estudiantes de La Plata. Y que Bilardo ponga a alguien por debajo de César Menotti, su enemigo de mil batallas, es una ofensa muy grave.

Caruso Lombardi no se ha quedado atrás y recordó que Sampaoli nunca ha dirigido en la elite del fútbol argentino. “No dirigió nunca a un equipo argentino. Pudo haber dirigido a Argentino de Rosario, nada más. Su representante me pedía que le consiguiera algo en Buenos Aires, pero así como a él, que le fue bien en Perú y Chile, a otros entrenadores también les fue bárbaro en el exterior”, expresó el técnico que se autocandidateó para la selección el año pasado.

En el último febrero, Diego Maradona saldría en defensa del campeón de América. El “10”, una deidad en un país que vive el fútbol con fervor religioso, recalcó lo logrado por el calvo estratega y su buen momento en el Sevilla, que por entonces peleaba la liga española. “Para mí Jorge Sampaoli es el mejor entrenador de estos últimos años. Simeone sería el mejor técnico del momento, pero lo condena el último puesto con River Plate en 2009”, dijo en referencia al campeonato que inició el descenso al infierno del cuadro millonario.

“Es una gran emoción el hecho de que el mejor jugador de la historia del fútbol genere ese tipo de vinculación conmigo. Me genera siempre mucha satisfacción escuchar de gente como Diego la posibilidad de que valoren así el trabajo de uno”, respondió Sampaoli.

Sin embargo, el “Pelusa” le quitó el apoyo esta semana. “Está muy inflada la cosa de Sampaoli. En Chile estaba haciendo una carrera bárbara. Lo del Sevilla no termina de romper (engranar) y me parece que Sampaoli es de los candidatos, pero no creo que sea el justo”, comentó.

“Se habla mucho de la limpieza en la selección argentina y Sampaoli no creo que tenga el ‘feeling’ y el contacto con los jugadores como para hacerlo”, agregó el nacido en Villa Fiorito, quien aprovechó de avisar que está disponible para un segundo ciclo a cargo del seleccionado.

A pesar de estas opiniones, Sampaoli cumplirá su más hondo anhelo. Podrá dirigir a Lionel Messi e intentar imponer su fútbol ofensivo en una selección que no juega bien hace rato y que no tiene asegurada su presencia en el próximo mundial. Dicen que ya planea a qué jugadores llamará y a cuáles relegará.