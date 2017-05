Sampaoli intenta no alejar su cabeza de Sevilla

Los rumores sobre la llegada de Sampaoli al banco de la Selección argentina cada vez son más pero todavía no hay nada escrito ni oficial. El técnico fue consultado una vez más sobre este tema y su respuesta dejó a todos callados. "Me he expresado muchas veces y no me gusta que me separen de lo que hoy me ilusiona. Hoy me ilusiona el presente, me mato por este club que me contrató", dijo el ex DT de la Selección chilena.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, confirmó el viernes que negociará con Sevilla la salida de Sampaoli para que se haga cargo de la selección Albiceleste en el tramo final de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial Rusia 2018. El técnico argentino evitó hablar del tema. "Me tiene muy abocado todo lo que le pase al equipo de aquí al final y me merece toda la atención", manifestó Sampaoli, con contrato con Sevilla hasta 2018.