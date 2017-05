Valeria Aquino: “Cuando el Polaco toma alcohol es otra persona”

La historia es larga. Valeria Aquino, ex de El Polaco y madre de su hija Alma, denunció al cantante por violencia de género en marzo. Desde ese momento comenzó una guerra mediática y judicial con denuncias cruzadas, y hasta el corte del pago de la cuota de alimentos de la niña.

Este lunes, Valeria fue al piso de Intrusos a contar su verdad, e hizo dramáticas revelaciones sobre su relación con el artista. “Me sentía presa“, reveló la mujer que dijo ser una rehén en gran parte del noviazgo. “Me engañó con varias mujeres”, agregó.

Aquino aseguró tener pruebas para demostrar que el actual novio de Silvina Luna la “golpeó”. “Cuando toma alcohol es otra persona. Es muy controlador”, aseguró y agregó que varias veces la amenazó: “Si hablás te mato“.

“La primera vez que me pegó fue porque le encontré dos bolsitas de cocaína“, reveló la joven que hace dos meses que no recibe la cuota de alimento por parte del Polaco. “Muchas veces, cuando él no me daba plata, Burlando (abogado del Polaco) me ofrecía dinero”, expresó.

