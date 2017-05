Camino hacia el título: el fixture de cada uno de los candidatos

Cuando parecía que comenzaba a encaminarse con comodidad rumbo al campeonato, Boca empató dos partidos consecutivos de manera inesperada (contra Patronato y Atlético de Rafaela) y el torneo se volvió a abrir. Con un Newell's que no brilla pero suma, un Colón que no para de ganar de la mano de Eduardo Domínguez y un River que está invicto en el año y todavía debe un partido, la lucha quedó reducida a cuatro equipos en las últimas ocho jornadas del certamen. Repasá contra quién le queda jugar a cada uno de acá al final.

Boca - 1° (48 puntos)

23° - vs. Estudiantes (V) - 4° - 40 puntos

24° - vs. River (L) - 6° - 39 puntos

25° - vs. Newell's (L) - 2° - 45 puntos

26° - vs. Huracán (V) - 25° - 21 puntos

​27° - vs. Independiente (L) - 9° - 35 puntos

28° - vs. Aldosivi (V) - 28° - 20 puntos

29° - vs. Olimpo (V) - 22° - 24 puntos

​30° - vs. Unión (L) - 14° - 28 puntos

Newell's - 2° (45 puntos)

22° - vs. Huracán (V) - 25° - 21 puntos

23° - vs. Independiente (L) - 9° - 35 puntos

24° - vs. Rosario Central (L) - 10° - 34 puntos

25° - vs. Boca (V) - 1° - 48 puntos

26° - vs. Olimpo (L) - 22° - 24 puntos

​27° - vs. Unión (V) - 14° - 28 puntos

28° - vs. Lanús (L) - 13° - 30 puntos

29° - vs. Belgrano (V) - 29° - 14 puntos

​30° - vs. Godoy Cruz (L) - 19° - 27 puntos

Colón - 3° (42 puntos)

23° - vs. Atlético Tucumán (L) - 15° - 27 puntos

24° - vs. Unión (L) - 14° - 28 puntos

25° - vs. Temperley (V) - 18° - 27 puntos

26° - vs. Gimnasia (L) - 11° - 34 puntos

​27° - vs. Rosario Central (V) - 10° - 34 puntos

28° - vs. San Lorenzo (L) - 5° - 40 puntos

29° - vs. Racing (V) - 7° - 39 puntos

​30° - vs. River (L) - 6° - 39 puntos

River - 6° (39 puntos)*

22° - vs. Atlético Tucumán (V) - 15° - 27 puntos (Postergado, sin fecha definida)

23° - vs. Temperley (L) - 18° - 27 puntos

24° - vs. Boca (V) - 1° - 48 puntos

25° - vs. Gimnasia (V) - 11° - 34 puntos

26° - vs. Rosario Central (L) - 10° - 34 puntos

​27° - vs. San Lorenzo (V) - 5° - 40 puntos

28° - vs. Racing (L) - 7° - 39 puntos

29° - vs. Aldosivi (L) - 28° - 20 puntos

​30° - vs. Colón (L) - 3° - 42 puntos

*Tiene un partido menos