La oposición criticó los "olvidos" del Gobernador

El segundo discurso de Alfredo Cornejo, desde el inicio de su gestión, en la Legislatura recibió el apoyo de los legisladores radicales pero fue fuertemente criticado por los políticos de la oposición y los sindicalistas.

Los principales referentes del Frente para la Victoria, de la Izquierda y los titulares de los gremios no tardaron en mostrar su descontento con los anuncios del mandatario. Calificaron la alocución como "un lamentable discurso" y acusaron a Cornejo de apelar a la "demagogia" para anunciar proyectos que podrían ser "inconstitucionales". Además le reprocharon la falta de un "plan estratégico".

"Uno se va preocupado por los silencios del gobernador, las cosas de las que no habló. No hubo definición sobre los avances o una mirada estratégica de la provincia. No habló sobre la caída de la industria, sobre el cierre de los 600 comercios, ni sobre los femicidios. Tampoco hizo referencia al despido de trabajadores ni de los casinos públicos cerrados. Tuvo un discurso demagógico", indicó el diputado peronista Lucas Ilardo.

En cuanto a uno de los anuncios más importantes en materia de seguridad, una nueva ley que obligaría a los presos a trabajar en las cárceles, Ilardo expresó que "hay que ver el grado de constitucionalidad" de la ley y criticó la frase del mandatario en la que hace referencia a "los privilegios de los presos". "Cornejo nunca ha pisado una cárcel", dijo.

Consecuente con la opinión del diputado, la senadora Patricia Fadel destacó que "no hay un plan ni estrategia de crecimiento, no habla del problema de la inflación. Me parece que fue un discurso filosófico pero que no se habla de lo que se quiere hacer para Mendoza. No hizo referencia a nada".

Sobre los anuncios en materia educativa, el titular del SUTE, Adrián Mateluna se mostró indignado ante los dichos de Alfredo Cornejo sobre el Ítem Aula, que el mandatario calificó de exitoso.

"Lo que no dijo el gobernador del Ítem Aula es que ninguna provincia se ha atrevido a replicar esto, porque es un atropello a los derechos. Mendoza va a tener una gran cantidad de trabajadores enfermos, hacia adelante, porque actualmente van a trabajar sin hacerle casos a sus médicos. En algún momento, el 2,7% es lo que le destinaba la Nación del PBI a la educación, nosotros llegamos con las paritarias al 6% y este gobierno lo está bajando, sepultándolo al 1%", dio cuenta Manteluna.

Desde el Frente de Izquierda, Noelia Barbeito cuestionó al gobernador por no hablar de la violencia de género. "Nos quedamos con ganas de escuchar con una medida concreta en cuanto a la violencia de género", señaló y cuestionó la venta de La Remonta.

"Fue un lamentable discurso, que carece en muchos sentidos de validez y de realidad. La salud pública está cada vez más en deterioro y precarizada, con trabajadores que están entrando a trabajar en negro en el Estado, cosa que no dijo. Y así mismo, no se está viendo la justa distribución de la riqueza con salarios bajos. Estamos llamando para eso a paritarias en algunos sectores", indicó Roberto Macho, secretario general de ATE Mendoza quien repudió "la intervención nacional y provincial en el sindicato de los compañeros judiciales".