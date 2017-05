Jimena Barón contó por qué se peleó con Gianinna Maradona

Eran amigas, y todo terminó por un hombre. Lo sabíamos, se rumoreaba, pero faltaba la confirmación de una de las protagonistas de la historia. Y finalmente, por las preguntas punzantes de Mirtha Legrand, Jimena Barón confesó el porqué de su pelea con Gianinna Maradona.

La actriz, que ahora está en pareja con Juan Martín del Potro, contó que terminó su amistad con la hija de Diego Maradona cuando apareció un video que la mostraba junto a Daniel Osvaldo, el padre del hijo de Barón.

“En ese momento ella me ayudó en un montón de cosas. después hubo una situación que no me terminó de hace sentir cómoda, medio rara, y dejamos de tener relación. No sé si salió con mi ex pero ella me contó una situación de una manera y después, lamentablemente para ellos hubo un video que desdijo mucho lo que me contaron y me sentí rara“, contó Jimena en la mesa de Mirtha.

Mirá el video