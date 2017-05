Video: el abuso en vivo a una cantante que indigna a los italianos

El lunes pasado, la cuenta de Facebook del programa de la televisión italiana "Amici di Maria De Filippi" publicó un video en el que se veía a la cantante Emma Marrone, antigua representante de Italia en Eurovisión, ensayando para el espacio de talentos.

La joven está cantando cuando el bailarín que la acompañaba en la actuación empieza a pasarse de la raya: le toca las piernas, la cola, el pecho, de forma vejatoria, supuestamente como parte de la coreografía. La besa -en el cuello, incluso-, todo de forma excesivamente intensa.

Marrone intenta cantar, pero no lo consigue. "No, un poco menos", se la oye decir. Y más tarde: "No quiero ser una mojigata, pero es que cuando me toca no puedo cantar. ¡Esto no es un baile!", se queja a los organizadores del programa.

La artista, de 32 años, se siente claramente incómoda con el acoso, pero los miembros del jurado, como los productores del espacio, lo disculpan diciendo que es una "travesura", una "broma" del bailarín que no tiene malas intenciones. Sin embargo, muchos internautas han criticado al programa por permitir un incidente como este.

Fuente: El Huffington Post