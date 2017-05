Video: la picante pregunta de Mirtha Legrand a Sol Pérez

Este domingo Sol Pérez, la chica del clima de TyC Sports, estuvo en la mesa de Mirtha Legrand. Fiel a su estilo, la conductora se quiso sacar la duda de muchos: "¿Es todo natural?", le preguntó a la joven cuando se paró a mostrar su físico y su ropa, ultra ajustada.

Sin ponerse nerviosa, la Sol respondió: “Todo natural". Aunque inmediatamente aclaró: “La parte delantera no, pero me hubiese encantado. Soy patinadora, aunque ahora no estoy patinando”.

Si bien es dueña de uno de los cuerpos más deseados de la Argentina, Pérez no siempre la pasó bien en relación a sus curvas que le valen miles de seguidores en las redes sociales.

La mediática del momento contó que un día subió a su cuenta de Instagram una foto del look que lució en el programa de básquet de su tío (Fabián Pérez) y a las dos horas se la habían censurado. "Me dije, ‘pará, hay algo que no está bien’”, señaló.

"Me sigue pasando que no puedo salir con un short a la calle porque la gente tal vez lo ve mal. Y no está bien”, reveló, para dar prueba de que no todo lo que brilla es oro. "Cada uno, con el cuerpo que tiene, tiene derecho a usar cualquier cosa”, agregó.