El Gobierno busca saber cuántos excombatientes hay en Mendoza

El Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, de acuerdo a la Ley 8394 realizará desde este martes y hasta el 30 de junio un censo dirigido a todos los ex combatientes de la guerra de Malvinas reconocidos mediante certificación expedida por el Ministerio de Defensa de la Nación y que residan en Mendoza.

Si bien en el 2014, durante el gobierno de Francisco Pérez, hubo un intento de hacerlo, el mismo no se completó. Por ello, desde el Ejecutivo instan a los veteranos y a sus familias a presentarse en las oficinas del Registro Civil y Capacidad de las Personas más cercana a su domicilio y registrarse.

“Realizaremos una reapertura del censo porque nos parece importante determinar el estado actual tanto de los que lucharon en Malvinas como de su familia, quienes también tienen derecho a la pensión. Necesitamos esto para poder actualizar nuestra base de datos y cada uno o dos años hacemos obligatoria la necesidad de actualización”, aseguró Dalmiro Garay, ministro de Gobierno.

Por su parte, Hugo Olivera, presidente de la Asociación de Excombatientes de Malvinas, dijo a El Sol: “Hasta el momento no hay un registro único de ex combatientes y no sabemos cuáles son las necesidades en general, es fundamental que todos se censen. Esto no es partidario, es por el bien de todos”.

Además, Olivera refirió: “Es necesario que la sociedad conozca cuántos veteranos somos y que para la provincia entera dejemos de estar en la sombra y podamos hacer valer nuestros derechos y obligaciones”.

La importancia de pertenecer

Sobre este censo, Olivera refirió su conformidad ya que a partir del mismo se podrá saber las condiciones en las que se encuentran los ex combatientes en lo que respecta a salud, trabajo y vivienda y fijar políticas de Estado que los ayuden a salir adelante.

“Estimamos que en la provincia hay 400 personas que fueron a la Guerra, pero hay veteranos que están trabajando y no cobran pensión y otros que pertenecen a distintas provincias y están radicados aquí y queremos que todos cuenten con el mismo beneficio”, expresó Olivera.

Además, el ex combatiente dijo: “Esto permitirá que el Gobierno nos haga partícipes en la sociedad y no nos tengan en la sombra. Un lugar en el que nos encontramos desde hace muchos años. Lograr beneficios para disfrutar de espectáculos artísticos y deportivos es a lo que también aspiramos, como cualquier otro ciudadano”.

Para tener en cuenta

El Gobierno apela a la colaboración de los propios beneficiados y sus familiares. Por ello, el mismo tiene carácter obligatorio, es decir que quienes no lo realicen no podrán gozar de beneficios posteriores dispuestos por el Poder Ejecutivo.

De acuerdo a los referido por el Gobierno, la idea de este nuevo relevamiento es planificar y ejecutar políticas específicas para el sector.



De esta manera, los ex combatientes de forma personal, sus tutores y/o apoderados deberán acercarse sin turno a la oficina del Registro Civil y Capacidad de las Personas más cercana a su domicilio. Los sitios habilitados son: http://gobierno.mendoza.gov.ar/listado-de-oficinas-registro-civil-y-capacidad-de-las-personas/

Los requisitos para censarse son los siguientes: Todos los que actualmente estén cobrando la pensión honorífica deberán presentarse únicamente con su DNI y certificado de ex combatiente en los Centros de Documentación Rápida (CDR) distribuidos en la provincia.

Aquellos que aún no son beneficiarios de la pensión deberán presentarse con su DNI y un Certificado de la fuerza a la cual perteneció refrendado por el Ministerio de Defensa de la Nación.

Es importante destacar que, en los casos que el veterano de guerra no cobre la pensión honorífica provincial, deberá acreditar 10 años de residencia en Mendoza para cobrar los otros beneficios.