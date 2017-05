Atención fanáticos: escuchá un tema inédito de "The Beatles"

El próximo 1 de junio el mítico disco de los Beatles, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, cumplirá 50 años. Y además de una especial conmemoración que se está planeando en la ciudad de Liverpool, se lanzará una reedición muy especial de esta obra que definió a toda una generación. Ya se puede disfrutar de una versión inédita de "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (toma 9)".

Este nuevo trabajo incluirá dos célebres canciones que, en su momento, quedaron fuera del disco original y que vieron la luz como un single: “Strawberry Fields Forever” y “Penny Lane”. Los temas fueron grabados durante las sesiones de Sgt. Pepper e iban a formar parte del disco, pero la presión de la discográfica hizo que se editarán como parte de un solo simple en febrero de 1967, apenas cuatro meses antes del lanzamiento del álbum.

El recordado productor de la banda, George Martin, dijo que no haber puesto esas canciones en el LP fue "verdaderamente un terrible error".

También los fans de los Beatles van a poder disfrutar de un documental que lleva por título "It Was 50 Years Ago Today! The Beatles: Sgt Pepper & Beyond", que se estrenará en los próximos días, en los cines del Reino Unido y que se editará en DVD.

Fuente: La Viola / YouTube