Crimen en Guaymallén: el tío de la víctima creyó que se trataba de petardos

Gustavo Blanco, tío de Nahuel Sosa, el joven asesinado la noche del domingo en Guaymallén mientras se encontraba al lado de su novia, contó junto a otros testigos cómo fueron los últimos minutos del joven baleado en la vereda de la escuela Eduardo Chahla.

Mientras la Policía Científica realizaba los peritajes en la esquina de Félix Suárez y Virgen de las Nieves, en el barrio Grosso de Guaymallén, Blanco como otros vecinos se encontraban en silencio observando el procedimiento. El hombre aseguró que se encontraba cerca de la escena cuando escuchó las detonaciones. En un principio creyó que eran fuergos artificiales, pero luego terminó de confirmar lo peor: que a su familiar lo habían matado.

El barrio se encuentra ubicado en una zona calificada por sus propios vecinos de "peligrosa, pero no terrible", con niños jugando a toda hora y numerosos grupos de adolescentes caminando por sus alrededores.

Uno de los lugares más conocidos por los residentes y ajenos es la escuela Eduardo Chahla, situada en la esquina del crimen y donde más de una vez una persona fue víctima de un robo. Esto se debe a que la institución está rodeada de algunas casas precarias, baldíos y poca iluminaria pública, además de tener Wi Fi liberado para todo usuario, lo que genera que muchas personas se acerquen a ella para conectarse y navegar.

La víctima recibió el balazo en el tórax.

"Esta esquina siempre se llena de chicos, que se meten a la escuela a hacer daño o se quedan afuera vagando por un poco de Internet. Tenemos una cámara fija en la esquina pero parece que no funciona", indicó un vecino.

Fue así como el asesinato tuvo lugar la noche del domingo, cuando cerca de las 21, Sosa se encontraba con su novia en la mencionada esquina cuando dos jóvenes que caminaban por Félix Suárez se acercaron a ellos, le dispararon y salieron corriendo por Virgen de las Nieves, sin que nadie pudiera intervenir.

"Estaba en el quiosco cuando escuché dos disparos, que en principio pensé que eran petardos por el ruido bajito que hicieron. Me acerqué a la calle a mirar qué pasaba y fue ahí cuando vi salir corriendo a dos chicos y a una persona caer a la acequia. Después llamé al 911 sin saber que se trataba de mi sobrino. Cuando lo dieron vuelta, vi que era Nahuel. No lo podía creer", contó Blanco a El Sol.

Sosa vivió en el barrio Grosso cuando era niño, luego se mudó a un complejo privado con su madre y hermanos, sin embargo continúo visitando a sus amigos de la infancia, familiares de la zona, y, al parecer, a su novia de 17 años.

Luego de los disparos, Sosa pasó 30 minutos en el piso esperando asistencia médica pero la ambulancia no llegó –contaron los testigos– y Luciano Rodríguez, vecino del lugar, decidió trasladarlo a él y su novia al hospital Central.

"Pensé que eran petardos por lo bajo que sonó, pero cuando escuché gritar a la chica me di cuenta de la situación. Llamamos a la policía, pero como se demoró decidí llevarlo con su novia en mi auto. A la chica no la conozco pero se notaba que estaba muy asustada. Me dijo que ella estaba bien, que dos chicos se acercaron, le dispararon y se fueron corriendo", contó Rodríguez.

El joven añadió que Sosa dejó de respirar cuando era trasladado al hospital, debido al "fuerte" sangrado que tenía en su pecho como consecuencia del impacto de bala.

Como Blanco, los amigos de la víctima contaron a este diario que "era un pibe bueno, que no se metía con nadie en el barrio. No entendemos qué pasó. Si bien no era del barrio, era un pibe tranquilo".

El caso, de acuerdo con fuentes judiciales y policiales, no tenía detenidos.