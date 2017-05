Las 13 frases destacadas del discurso del Gobernador

El Gobernador Alfredo Cornejo abrió las 177º Sesiones Ordinarias en la Legislatura, con un discurso donde se destacó un anuncio puntual: el envío de un proyecto de ley que obliga a los presos a trabajar en las cárceles.

Antes había realizado una evaluación de su gestión, donde resaltó el orden de su administración y el "éxito rotundo" del ítem aula.

A continuación, y en orden cronológico, los 13 puntos destacados del discurso.

ADMINISTRACIÓN

Esa falta de atención gravísima sobre los valores de la buena administración sostenida en el tiempo es la que le fue transfiriendo debilidad e ineficiencia al Estado hasta quitarle toda capacidad de liderazgo para cumplir su rol mediador en la sociedad.

ORDEN

Mendoza ha necesitado durante estos casi 17 meses que llevamos al frente del gobierno de la Provincia, y seguirá necesitando en los próximos tiempos, de un claro y firme sentido de orden. Sobre todo orden fiscal, ya que sin un esquema fiscal adecuado es imposible gobernar con éxito. Pero también de un firme orden en materia política para terminar con la demagogia y cambiar los espejismos dañinos del populismo por la verdad.

EL ESTADO

La ciudadanía me va a entender con claridad: lo que hemos empezado a cambiar a lo largo de este año es que el Estado no está más para servirse sino para servir. El Estado no está más para cuidar el interés particular sino para defender el interés general.

CIUDADANOS

Al Estado y a los funcionarios hay que exigirles. Pero si queremos vivir mejores tiempos, es también deber de cada ciudadano preguntarse qué puede hacer uno por Mendoza, antes de preguntarse qué puede hacer Mendoza por uno.

CLIENTELISMO

Pero quizá lo más significativo que hemos logrado cambiar es esa tendencia que parecía imposible de revertir, que es detener el crecimiento de los gastos improductivos en el Estado, donde cada gestión sumaba agentes sin mejorar los servicios que daba al ciudadano, sino todo lo contrario. Hoy tenemos alrededor de 4.000 empleados estatales menos sin un solo despido sin justa causa, sólo agilizando las jubilaciones, organizando las tareas y evitando el clientelismo.

ÍTEM AULA

Todos los mendocinos saben que el ítem aula ha sido un éxito rotundo del que habla el país. A pesar de las resistencias de algunos sectores y de que todavía estamos a la espera de un fallo de la Suprema Corte sobre su constitucionalidad, esta medida ha producido un efecto beneficioso al sistema educativo tan elocuente que sería difícil no verlo.

MORTALIDAD INFANTIL

Cuando las cosas se hacen bien los resultados llegan, por eso pudimos anunciar que Mendoza tiene la tasa de mortalidad infantil más baja de su historia, que si bien viene mejorando desde 2011, durante el último año alcanzó su nivel más bajo, ya que el índice descendió casi un punto.

SALUD

Estamos poniendo autoridad e inversión para que funcionen como corresponde. Ya no hay excusas para los que no quieren trabajar. El que no cumple con sus obligaciones de atención al ciudadano en un tema tan sensible como la salud, se tiene que ir. Del mismo modo vamos a respaldar a los buenos médicos y agentes sanitarios que, afortunadamente, son amplia mayoría.

OBRAS

A propósito de la recuperación de la obra pública, un dato de enorme significación para destacar hoy es que, si tomamos el total de inversiones públicas donde el Gobierno Provincial ejerce su accionar -como es el caso de la obra pública directa, las viviendas, los fondos del Programa de Infraestructura Municipal, las obras e intervenciones de la Dirección Provincial de Vialidad y de la Dirección Nacional de Vialidad y, por último, las inversiones en materia de energía-, hemos puesto a andar una rueda que representa $63.379 millones, es decir un 28% del Producto Bruto Geográfico en materia de contratos firmados, de los cuales se ejecutarán durante 2017 más de $21.000 millones.

POLICÍA

Buscamos que la institución policial sea altamente profesional e inteligente, disciplinada, honesta y con mayor compromiso social, para que en la lucha contra la delincuencia recupere el lugar de respeto que nunca debió perder en la sociedad.

PRESOS

He decidido anunciar hoy una nueva iniciativa importante en materia de seguridad. Se trata de una nueva ley que obliga a los presos a trabajar en las cárceles y que modifica la actual ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad Nº 8.465.

CÁRCELES

Queremos terminar con las cárceles de “máxima ociosidad”, donde la permanencia inactiva de los presos en el penal se convierte en un privilegio, ya que no tienen la misma obligación de trabajar que los ciudadanos decentes “sí tienen”, para satisfacer sus necesidades.

La idea central de la reforma que estoy presentando es que con trabajo se limite el derecho al ocio y se replique adentro la realidad exterior para la posterior reinserción. Queremos a la población carcelaria trabajando o estudiando sin privilegios.

VÍCTIMAS

La iniciativa tiene otras virtudes. Delimita claramente la actividad del juez de ejecución penal, cuidando enteramente sus facultades constitucionales, pero evitando que intervenga en asuntos de orden interno propios de la administración del penal que puedan vulnerar el respeto a la división de poderes.

Y, fundamentalmente, incorpora a la víctima en el proceso de control sobre cualquier revocatoria de la ejecución penal, para que nadie se sorprenda, sin haber podido opinar, que su agresor, de buenas a primera, está libre por la decisión de un juez que ni siquiera conoce lo que está viviendo la víctima.