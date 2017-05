La conmovedora foto de un padre enfermo abrazado a su pequeño hijo

Jon Strawson, un joven padre de 33 años, padece leucemia desde que le diagnosticaron la enfermedad en su pasado cumpleaños. Los médicos aseguran que el cáncer va avanzando y es imposible hacer algo por él, pero el se niega a "darse la vuelta y morir". Por ello, ha pedido ayuda para que alguien pueda ofrecerle ayuda y consejos.

Strawson dice que no va a renunciar por su familia compuesta por Freya de siete años, George de seis, Henry de cuatro y su mujer Rachel de 30. Una imagen en la que se ve a Jon abrazando a su hijo George después de su última sesión de quimioterapia en el hospital Royal Devon y Exeter (Reino Unido) a conmocionado a todos.

"Me dijeron que podía irme a casa y recibir cuidados paliativos, algo que me haría estar muerto en cuestión de semanas, o tratarme con quimioterapia intensiva para poder tener una segunda oportunidad de remisión. Sin embargo, sigue existiendo la posibilidad de que no de sus frutos, pues la quimioterapia es tan intensa que hay un riesgo del diez por ciento de que mi médula ósea nunca se recupere", dijo Jon Strawson.

"Tengo tres niños pequeños por lo que este pronóstico es inaceptable. No estoy listo para darme la vuelta y morir. Le debo a mis hijos y a mi familia agotar todas las vías", añadió.