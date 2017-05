Carina Onorato y Andrea Nallim: dos "reinas" que luchan por la igualdad de los derechos

Buscando nuevos espacios en donde las mujeres podamos escucharnos, conocernos y forjar vínculos y redes es uno de los objetivos que busca “7 Reinas”, el evento motivacional que se realizará el próximo jueves 4 de mayo a las 19 hs, en el hotel InterContinental.

¡El movimiento motivacional "7 Reinas" llega a Mendoza!

En él, reconocidas referentes del universo femenino, disertarán sobre temáticas relacionadas con el rol de la mujer desde sus propias vivencias, éxitos y también, lógicos fracasos. Marcela Scotti, Andrea Nallim, Gisela Campos, Carina Onorato de Bulat, Jésica Torrijo, Marianela Fernández y como invitada especial, Gabriela Arias Uriburu, serán quienes conformarán los paneles a lo largo de la jornada.

¿Cuál es el papel de la mujer en la actualidad? ¿Qué piensan sobre las desigualdades de derechos? ¿Por qué el aumento de casos de Femicidio? ¿Cuál es el futuro de la mujer en los próximos años? Son parte de los interrogantes que quisimos preguntar a dos “grandes mujeres” y “reinas absolutas”. Andrea Nallim y Carina Onorato de Bulat, nos cuentan su mirada al respecto. ¡Conocelas!

Andrea Nallim es para Mendoza, un valor inigualable. ¿La razón?, ni más ni menos porque fue premiada como la mejor empresaria del año en la categoría “Green entrepreneurship” (espíritu empresarial verde) por su emprendimiento Reciclarg Recycling Technology, una pyme dedicada al reciclaje y reutilización de elementos informáticos, durante la 14° Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Por su parte, Carina Onorato de Bulat es periodista y emprendedora. Presidente de TB & Asociados, productora de contenidos de comunicación y consultoría estratégica. Más allá de su profesión, es de esas mujeres en donde la palabra “Resiliencia” cobra sentido absoluto. Tras la trágica e inesperada muerte de su marido, el reconocido economista Tomás Bulat, Carina junto a sus hijos, ha sabido convivir con esta pérdida y a partir de ella, forjar cada día esa necesidad de tener vínculos sólidos y capaces de hacernos continuar el camino.

Carina Onorato y Andrea Nallim.

¿Cómo se definirían? Y en esta definición, ¿creen que alguna de ellas es superior a la otra, ¿Por qué?

Andrea Nallim: Yo me definiría, ahora, como madre profesional (trabajo mucho y tengo 3 hijos entre 13 y 8 años) y no considero que alguna de ellas sea superior a la otra. Creo que en muchas situaciones y en distintos momentos, cambiamos roles o elegimos roles en nuestras vidas y que esto no nos hace peores, al contrario, muestra a las mujeres con esta fortaleza de poder cambiar y adaptarnos a lo que elegimos.

Carina Onorato: Soy persona. Integral. Distinta a vos en mi identidad e igual a vos en mi humanidad. No sería la madre que soy si no fuera la profesional que soy, si no fuera la amiga que soy, si no fuera la hija, la esposa, la estudiante, ama de casa, etc. Somos un entretejido de emociones marcadas por las experiencias que siempre nos preparan para lo que vendrá. Debemos asumir el desafío de nunca dejar de crecer.

¿Cómo ven el rol de la mujer -sobre todo la mendocina- en la sociedad actual? ¿Creen que el llamado “empoderamiento femenino” ha comenzado a instalarse en nuestra provincia o aún queda un largo camino por recorrer?

A.N: Creo que Mendoza se ve cada vez más frecuente y más rápidamente lo del empoderamiento, se puede apreciar un aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder, tanto en el ámbito público como en lo privado. Además, que la mayoría de estas mujeres que participan, son modelos para las generaciones futuras y muchas de ellas son muy buenos modelos.

C.O: No conozco la realidad estrictamente mendocina, pero si lo que ocurre a nivel global. Creo que es un momento bisagra para el desarrollo de la mujer. Hoy, conquistados ya -gracias a enormes luchadoras que nos precedieron- muchos derechos civiles, reproductivos, laborales, académicos, nos enfrentamos a la oportunidad de dar un paso más hacia la igualdad. Y estamos construyéndonos entre todas esa oportunidad.

¿Piensan que la educación que recibimos desde pequeñas incide en este presente que atraviesa muchos países del mundo, en donde el papel de la mujer si bien comienza a despegar?

C.O: La educación es siempre determinante. Nuestro desafío incluye un compromiso activo con nuestras hijas e hijos, de ofrecerles una educación integradora, con fuertes valores basados en la empatía, el amor propio y el amor al prójimo, la solidaridad, la conciencia de que solo en la igualdad podremos hacer de este un mundo más humano.

Carina Onorato de Bulat formará parte de las disertantes del gran evento "7 Reinas".

En cuanto a lo estrictamente académico, debemos recordar que más del 60% de las graduadas universitarias son mujeres. Se dan situaciones tales como que a igual tarea, el varón cobra un 80% más que la mujer, aún incluso cuando el nivel de calificación de la mujer sea mayor que del varón. El proceso por acortar la brecha es cultural, debemos darlo en la diaria.

A.N: Creo que sí, igualmente, me parece que la cultura de cada país, puede hacer que este empoderamiento sea más lento. Creo que en la Argentina, si bien nos falta somos un país más avanzado en esto en comparación con otros vecinos de América Latina. Creo que lo del largo trecho, va a depender de las mujeres que están hoy en estos lugares visibles y de lo comprometidas que estemos la red de mujeres que las sostenemos para cambiar estos procesos.

Integrarnos a organizaciones que nos respalden, ayudar a otras, generar espacios de reflexión desde el amor y la empatía. (Carina Onorato de Bulat)

¿Cómo propondrían un cambio para que esta situación pueda ir modificándose en los próximos años y con las futuras generaciones de mujeres?

A.N: Las nuevas generaciones de mujeres son distintas a las generaciones anteriores y todas vamos avanzando en nuestros derechos y educando a las generaciones que vienen, con otra cabeza, con la idea de trabajar en igualdad y de respetarnos, como género y como personas. Tengo hijos, tanto varones como nenas y a ambos les enseño (y trato de hacerlo también con el ejemplo) que tanto hombres y mujeres, tenemos los mismos derechos y obligaciones. No somos iguales, por suerte y que ahí está la riqueza, que debemos complementarnos.

C.O: Trabajar en red, ayudarnos unas a otras, convertirnos en embajadoras de nuestro género, dar la mano a la que viene rezagada, apoyar y aplaudir a la que avanza, sostenernos, comprometernos, tener conciencia de lo que somos, de quienes somos y de lo que podemos lograr.

No alcanza con más mujeres en lugares de decisión si no se trata de mujeres conscientes y comprometidas con su género. Debemos usar las herramientas que tenemos a mano. Integrarnos a organizaciones que nos respalden, ayudar a otras, generar espacios de reflexión desde el amor y la empatía. El varón es nuestro par, eduquémoslo como tal.

Deseo a las generaciones futuras que sean libres, libres de elegir y hacer lo que les plazca, sin tener que estar demostrando a la sociedad que “ las mujeres podemos hacer lo mismo que los hombres”. (Andrea Nallim)

¿Cuál es su opinión en relación al gran incremento de hechos de violencia de género llegando a casos terribles de femicidio que estamos viviendo?

A.N: Creo que la sociedad está cada vez más agresiva, más intolerante ante todo y que la violencia de género es un reflejo también de todo esto. La agresión siempre está destinada al más débil y en este caso, son las mujeres y también los niños. Con respecto a la sociedad, frente a esta situación, es como ante todo lo que pasa con eventos dolorosos, que te tocan el alma. Lo que duele a veces no lo queremos ver o nos inmoviliza y eso pareciera ser -muchas veces-, indiferencia.

Andrea Nallim fue premiada como la mejor empresaria del año en la categoría “Green entrepreneurship” (espíritu empresarial verde) por su emprendimiento Reciclarg Recycling Technology.



C.O: La antropóloga especializada en género Rita Segato habla de crímenes de poder. Hay algo enraizado en este modelo de masculinidad, los varones crecen con un mandato de potencia, y -de algún modo- ejercen ese poder físico en el cuerpo de la mujer, asumiendo ser los dueños de esos cuerpos. Se trata de un sistema tan doloroso como peligroso, pero al que debemos hacer frente en todos los ámbitos. Desde nuestra cotidianidad, generando vínculos sanos y seguros, hasta la lucha en comunidad que implica exigirle al Estado políticas públicas claras, eficientes e inmediatas para prevenir los hechos que terminan matándonos.

¿Por qué consideran que fueron escogidas a formar parte de “7 Reinas”?

A.N: Pienso que fui escogida por estar dentro de una generación de mujeres que creamos o co –creamos empresas y que además son empresas que generan impacto en la sociedad. También porque como emprendedora, busco y fomento el trabajo de las mujeres creando empresas.

C.O: ¡Porque a 7 Reinas le gusta tomar riesgos! (risas). Porque ser resiliente, sonriente, decidida y consciente ofrece regalos como éste. Porque quizás una palabra, un gesto o una forma de mirar pueda inspirar a otra a dar un pasito hacia su bienestar, hacia su sueño. Porque como todas, sé que las circunstancias no pueden elegirse, pero lo que sí se puede elegir es la actitud con cuál enfrentarlas. Y yo elijo la de apostar por la vida.

¿Cuáles son los retos que deben afrontar las mujeres dentro de la sociedad actual y en ese sentido, qué desean para las generaciones futuras?

Andrea Nallim: El mayor reto para mí, es no perder la esencia, no perderse en ese camino de tener que demostrar que podemos; ya sea por mandatos dados de la sociedad, por cultura, por lo que sea. Creo que las mujeres, por nuestra característica de multi-tasking, gastamos mucha haciendo y eso, a pesar de creer que nos hace libres, nos esclaviza. Le deseo a las generaciones futuras (en donde está mi hija) , que sean libres, libres de elegir y hacer lo que les plazca, sin tener que estar demostrando a la sociedad que “las mujeres podemos hacer lo mismo que los hombres” … eso desgasta mucho la esencia.

Carina Onorato: Debemos lograr hacer nuevos contratos con el varón. Ayudarlo a entender que somos pares porque en esa paridad logramos explotar toda nuestra potencialidad como seres humanos. ¿Deseo? Paz, igualdad, amor. Deseo que seamos capaces de dejarles un mundo menos hostil.