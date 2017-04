Venezuela: Capriles cruzó al papa Francisco

El dos veces candidato opositor a la Presidencia de Venezuela y gobernador del céntrico estado Miranda, Henrique Capriles, rechazó la declaración del papa sobre la oposición venezolana y aseguró que no está dividida, reseñan hoy algunos medios locales.



"Yo escuché unas declaraciones del papa. Primero que habla de la oposición dividida, no es verdad. Habla de como si unos quisieran dialogar y otros no. Los venezolanos todos queremos dialogar pero no estamos dispuestos a un 'dialogo Zapatero'", dijo Capriles al referirse al acompañamiento en el proceso del exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y otros expresidentes.



Capriles respondió así al papa desde la vigilia que realizaron varios estudiantes la noche del sábado en Caracas por las víctimas de las recientes manifestaciones, luego del que el pontífice considerara que un nuevo intento de facilitación de diálogo político en Venezuela debe producirse en "condiciones muy claras".



"Yo creo que tiene que ser en condiciones muy claras, parte de la oposición no quiere esto, que es curioso. la misma oposición está dividida y por otro lado parece que los conflictos se agudizan más pero hay algo en movimiento, hay algo en movimiento", afirmó el papa Francisco.



El pontífice también dijo que los expresidentes que ya intervinieron como facilitadores entre el Gobierno y la oposición -el español José Luis Rodríguez Zapatero, el panameño Martín Torrijos y el dominicano Leonel Ferndández, "están insistiendo" para volver a intentarlo.



Capriles también consideró que "es importante" que el papa sepa que "después del autogolpe", como la oposición considera a las sentencias parcialmente retiradas del Tribunal Supremo de Justicia en las que asumía competencias del Legislativo, "han sido asesinados más de 30 venezolanos, cientos de heridos y 1.400 detenciones arbitrarias".



En ese sentido, indicó que la fiscal venezolana, Luisa Ortega, ya ha reconocido "la ruptura del orden constitucional" y "la no existencia del debido proceso en la mayor parte" de las detenciones.