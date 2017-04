Odebrecht aportó dinero a la campaña presidencial de Macri

Odebrecht aportó dinero a la campaña presidencial de Mauricio Macri, según consta en documentos oficiales. La donación del gigante brasileño se efectivizó mediante una de sus controladas, Braskem SA, que desembolsó $500.000 para respaldar la candidatura del líder de Pro a comienzos de 2015.

Según publicó este domingo el diario La Nación, el aporte figura en el balance de Pro de 2015 porque la empresa pagó los cubiertos de toda una mesa en la cena de recaudación de fondos que organizó Cambiemos en marzo de ese año.

"La donación es totalmente legal. Es una más entre los 2000 empresarios que vinieron a la cena. No existe ningún tipo de incompatibilidad ni nada espurio detrás del aporte. Tampoco había ningún vínculo contractual entre la empresa y la ciudad de Buenos Aires [administrada en ese momento por Macri]", sostuvo José Torello, apoderado de Pro, en diálogo con el medio nacional. "Nos señalan porque hacemos las cosas transparentes. Recibimos ese aporte y lo mostramos porque no hay ningún conflicto. ¿Por qué nuestro rivales no blanquearon las aportes de empresarios para sus campañas?", desafío el asesor del Presidente.

Braskem es la compañía del holding Odebrecht para el mercado petroquímico y tiene una filial en la Argentina. El gigante brasileño utilizó la estrategia de hacer figurar el nombre de esta firma controlada de bajo conocimiento público para evitar exponerse públicamente.

"Le pusimos [dinero] a todos. A Macri, Scioli, Massa y Stolbizer", planteó un operador de Odebrecht. "Vinimos a Buenos Aires como Papá Noel, con dinero para todos", graficó. Sin embargo, ni la empresa, sus subsidiarias, sus ejecutivos o sus empleados aparecen en la nómina de aportantes del resto de los principales partidos que participaron de las últimas elecciones presidenciales.

Estos supuestos aportes fueron desmentidos de manera tajante por los tres candidatos y no aparecen en los informes que presentaron ante la Justicia electoral.