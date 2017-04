Una pista en el ojo de Madeleine McCann podría ser la clave para resolver el caso

El próximo miércoles 3 de mayo se cumple una década de la desaparición de Madeleine McCann en la localidad de Praia da Luz en Portugal, siendo un misterio lo que aconteció con la pequeña que en ese momento tenía 3 años.

Sin embargo Mick Neville, un retirado detective de Scotland Yard, aseguró que gracias a Facebook y un particular detalle físico de Maddie se podría avanzar con la respuesta que el mundo pide hace años: ¿Dónde está la menor?

El detalle puede pasar desapercibido a simple vista, pero si miras con atención, notarás que la pequeña Maddie tiene una mancha en su ojo, una afección llamada “coloboma”, que posee una en un millón de personas.

Neville detalló a The Sun que “si ella está viva, y no hay pruebas de que no lo esté, utilizando una táctica combinada de tecnología y especialistas en reconocimiento facial podríamos saber donde está Maddie hoy”.

Esta particularidad en los ojos de Madeleine, podría ser fácilmente detectada a través del software de reconocimiento facial de Facebook, lo que significaría que si la niña está viva y existe alguna foto de ella en Internet, podría ser reconocida por la policía.

Hoy Madeleine tendría 14 años y un barrido por las redes sociales con este software, podría ayudar a encontrarla en cualquier parte del mundo. “Hay todavía oportunidades de saber qué pasó con Madeleine McCann a través del uso de imágenes”, recalcó al respecto el ex detective.

Fuente: TKM y RT Actualidad