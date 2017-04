Naiara Awada: “A Oscar Martínez lo escupiría”

Si bien el amor ha tocado a su puerta, Naiara Awada sigue tan filosa como se viene mostrando desde que tomó notoriedad. En esta ocasión, la actriz disparó contra Oscar Martínez, a quien acusó de robarle la mujer a su papá, Alejandro Awada, años atrás.

Aún no comenzó el Bailando, pero Nai ya tiene varios frentes abiertos. Ahora, le tocó a Oscar Martínez, actual pareja de Marina Borensztein, quien fuera novia de su papá en 2007.

En diálogo con La tapa, por AM 1300 La Salada, Nai recordó la separación de su papá y la hija de Tato Bores. “Mi papá tuvo una mujer hermosa, que fue Marina Borensztein, que se la cagó Oscar Martínez”, arrancó. “Mi papá estaba haciendo una obra con Martínez y se la robó”, agregó.

Luego reveló: “Sabés de la cantidad de películas y obras de teatro que no me llamaron porque estaba Oscar Martínez. Él me bajaba porque no quería que yo esté”, dijo y lanzó: “Igual lo entiendo, yo tampoco quería actuar con él, le escupo la cara en el primer ensayo. Tampoco me parece buen actor”.

Si bien toda la situación se manejó con un perfil muy bajo, “yo lo hubiera incendiado“, tiró, y aseguró que Marina le da “pena”. “Marina es una mujer que quiero y me da pena porque es una mina que no hace nada de su vida, está ahí, tranquila, es horrible. Yo no sé que es tener esa pulsión de vida de no tener pasión por lo que uno hace, no me criaron así”.

Al comentarle que, tras superar el cáncer, escribió libros, Awada dijo: “Que de el ejemplo, eso está bueno. Pero quedarte en tu casa porque sos hija de Tato Bores rascándote mientras el resto se muere de hambre afuera o se mueren laburando para mantenerse me parece que es triste, o sea, no le deseo eso a mis hijos ni a nadie. Cada cual hace lo que quiere con su vida, pero me parece que no es lo mejor, hay que salir a ganarse el pan. Yo también podría estar acomodada, podría estar sin laburar y estoy laburando un pre feriado, sin dormir, nadie me regala nada“, expresó.

En otro orden de ideas, consultada sobre el Presidente Mauricio Macri, su tío, la actriz sostuvo que “me cae bien Mauricio, pero la última vez que lo vi fue en su casamiento, es una persona muy graciosa, tiene un perfil artístico que nadie conoce pero es muy bueno. Le tengo cariño pero nadie puede hablar del otro más que lo que sabe por la familia. Es bastante torpe a veces“, describió.

De cara al Bailando, Awada reconoció que al principio “no cazaba una pero ya estamos entrando en ritmo. No soy bailarina pero la venimos piloteando bastante bien. Aunque no parezca, no tengo un perfil combativo, la idea es divertirme, bailar y después ir a mi casa”.

Al preguntarle si su papá irá a bancarla en el certamen, dijo: “No sé si mi papá va a ir a verme. Me dijeron que tenían la idea de llamarlo para que actúe en la apertura, que sería bárbaro porque desde los Puccio (El Clan) que no está en la tele. Estaba un poco asustado al principio”.