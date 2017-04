Marista fue más que Banco

Arrancó el Top 8 y en la Carrodilla se enfrentaron Marista y Banco, los Curas se quedaron con el triunfo al superar a los bancarios por 35 a 22, fue un tiempo para cada equipo, Maximiliano Filizzola fue la figura con 30 puntos.

El inicio del partido fue parejo, los primeros diez minutos no hubo casi diferencias, recién pasado este lapso llegaron los primeros puntos de la tarde, banco encontró los espacios y comenzó a dominar, Lautaro Verger a pura potencia llegó a su try y "Lulo" Cano sumó dos más para el 7 a 0 en favor de la visita.



Unos minutos más tarde el segundo try bancario, ataque de izquierda a derecha, Bompadre con un kick quirurgico hablitó al "mancha" Moreno que apoyó para el 14 a 0.



Ya entrando en la parte final del primer tiempo algunos errores de manejo de Banco, más otras indiciplinas le costaron caro y Marista comenzó a descontar con el terrible pie de Filizzola.



Antes del final, quien no, sino Filizzola, esta vez con un try dejaba las cosas 14 a 13, pero en el descuento, Santi Bompadre conectó un drop para el 17 a 13 parcial.

El segundo tiempo fue todo Tricolor, si bien Banco arrancó con el try tempranero de Alejandro Barrera, el resto del partido fue todo del local, la historia comenzó a teñirse de color y las acciones fueron en favor de los Curas.



Muchas infracciones Bancarias no fueron perdonadas por el intratable pie de Filizzola, conectó 5 penales en esta mitad, además el try de Santiago Dora aniquiló cualquier intento de los d Buena Nueva para revertir la historia, 35 a 22 final.



La próxima fecha Marista visita a Los Tordos en el clásico y Banco será local ante Liceo.