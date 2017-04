Super Rugby: Jaguares cayó ante Sharks

La franquicia argentina complicó esta tarde sus chances de clasificación a los cuartos de final del torneo del Super Rugby, al caer como local con Sharks. de Sudáfrica por 33 a 25.

El partido se desarrolló en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield, con el arbitraje del sudafricano Jaco Peyper y al cabo del primer tiempo el resultado era empate en 20.

Para Jaguares fue la cuarta derrota seguida: en su gira por Oceanía cayeron sucesivamente ante los propios Sharks (18 a 13), Bulls (26 a 13) y Lions (24 a 21).

Además, al equipo argentino se le terminó el invicto como local. En los tres encuentros previos en la cancha de Vélez habían superado a Lions (36 a 24), Cheethas (41 a 14) y Reds (22 a 8), todos de Sudáfrica.

En el primer tiempo del choque de esta tarde en el José Amalfitani, cada uno expuso sus armas y salió un espectáculo entretenido y parejo a tal punto que terminó igualado en 20. Para Jaguares hubo una jugada clave, la salida por amarilla de Claessens: el equipo argentino impuso entonces su superioridad numérica y marcó dos tries.

Sin embargo, las habituales falencias defensivas le impidieron liquidar el pleito y Sharks aprovechó cada error de los argentinos para ir construyendo la victoria durante el complemento hasta cerrar con un merecido 33 a 25.

Los argentinos, que suman ahora cuatro triunfos y cinco derrotas, recibirán el sábado que viene, por la décima fecha, a la franquicia japonesa Sunwolves.



Síntesis



Jaguares: Lucas Noguera Paz, Agustín Creevy (capitán) y Ramiro Herrera; Guido Petti y Marcos Kremer; Pablo Matera, Rodrigo Báez y Leonardo Senatore; Felipe Ezcurra y Nicolás Sánchez; Bautista Ezcurra, Jerónimo De la Fuente, Matías Orlando y Ramiro Moyano; Joaquín Tuculet. DT: Raúl Pérez.

Ingresaron: Matías Moroni, Gonzalo Bertranou, Santiago García Botta, Juan Martín Hernández, Benjamín Macome, Enrique Pieretto, Ignacio Larrague.



Sharks: Thomas du Toit, Chiliboy Ralepelle y Lourens Adriaanse; Ruan Botha y Stephan Lewies; Philip van der Walt (capitán), Jean-Luc du Preez y Daniel duPree; Michael Claassens y Curwin Bosch; Lwazi Mvovo, Jeremy Ward, Lukhanyo Am y Odwa Ndungane; Rhyno Smith. DT: Robert du Preez.

Ingresaron: Etienne Oosthuizen, Coonia Oosthuizen, Franco Marais, Tera Mtembu, Cobus Reinach, Johan Deysel.



Tantos en el primer tiempo: 2m try Del Walt convertido por Bosch (S); 11m penal Sánchez (J); 19m penal Bosch (S); 23m penal Sánchez; 25m penal Bosch (S); 29m try Tuculet convertido por Sánchez (J); 35n try Orlando convertido por Sánchez (J); 38m try E. Oosthuizen convertido por Bosch (S).

Resultado parcial: Jaguares 20 – Sharks 20.

Tantos en el segundo tiempo: 13m try Du Toit convertido por Bosch (S); 22m penal Bosch (S); 23m try Ezcurra (J); 40m penal Bosch (S).

Resultado final: Sharks 33-25.



Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Estadio: Vélez Sarsfield.