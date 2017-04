Abuela y madre a la vez de las mellizas de su hijo homosexual

Cuando Víctor Oliveira le explicó su condición sexual hace ya mucho tiempo a su madre, Valeria, ella le respondió que podría gestar al niño de éste, llegada la ocasión. Nadie volvió a contemplar ni recordar esa propuesta hasta hace un año.

Después de 3 años casados, Víctor y Roberto Pereira entraron en el proceso de adopción. Hicieron todo el papeleo y estaban dispuestos a esperar los 4 ó 5 años que tarda la respuesta. Fueron a darle la noticia a Valeria, pero la futura abuela no se alegró tanto como pensaban: “Ah, yo pensaba que gestaría a tu hijo”, le dijo a Víctor.

A partir de entonces esta familia cuenta los acontecimientos como si se tratase de la bajada de una montaña rusa; uno va muy rápido, pero ni puede ni quiere bajarse de la atracción.

Roberto dijo que no estaba dispuesto a arriesgar la salud de su suegra, pero Víctor llamó por su cuenta a una clínica de fertilidad. El médico, entusiasmado, programó todos los análisis. En un mes estaba introduciendo en el útero de Valeria dos embriones. Habían sido creados con dos óvulos de una donante anónima: uno, fecundado con un espermatozoide de Víctor, y otro, con un espermatozoide de Roberto.

El día en el que Valeria cumplía 52 años fue el elegido para contar la noticia a familia y amigos. Nadie encontró palabras hasta que Valeria se levantó la blusa y mostró la barriga: estaba encinta y esperaba dos niñas.

El embarazo, la cesárea y los dos primeros meses de Alice y Valentina han transcurrido con las complicaciones y normalidad típicas de cualquier otra gestación y nacimiento.

Roberto y Víctor viven en Madureira, un barrio humilde y ruidoso de Río de Janeiro, aunque su casa más bien parece un oasis de silencio. Alice y Valentina permanecieron dormidas las dos horas de entrevista.

Los adultos hablan con voz baja y firme, se nota que han respondido a las mismas preguntas muchas veces. “Yo soy su abuela. No soy su madre. Sus padres son ellos. Sólo guardé a mis nietas hasta el momento adecuado de entregárselas a sus padres”, dice Valeria. Su hijo refuerza: “A veces las niñas lloran, pero yo no dejo a mi madre cogerlas en brazos enseguida, porque no es bueno”.

Cuesta creerlo, pero los padres no dan ningún síntoma de miedo cuando sus hijas entren en la repetitiva etapa de preguntar "por qué": “Sólo se siente falta de algo que se ha tenido en algún momento, y nuestras hijas no van a tener falta de amor, así que no hay por qué explicar algo que no hace falta”, dice Roberto.

Los comentarios de los demás

Para cuando los demás empiecen a comentar, ellos también tienen la respuesta. “cuando abrimos nuestro perfil de instagram (@paisdegemeasfiv) estábamos pendientes de los comentarios, y cada 100 reacciones negativas había 15.000 likes. La mayoría de nuestros seguidores son padres heterosexuales que están criando hijos como nosotros. Si podemos ayudar a otros padres, ya es mucho. Creemos que es mejor encontrar en las noticias historias como las nuestras, historias de amor y no historias de conflictos, guerra y problemas”.

Con bastante tranquilidad, Víctor, Roberto y la “algo más que abuela” Valeria hilvanan unos argumentos con otros, incluyendo sorprendentemente el religioso. Valeria es católica convencida; sigue semanalmente los consejos de un sacerdote que tiene un programa en la televisión brasileña: “Creo en Dios. Hay gente que puede pensar que lo que hemos hecho se escapa de la voluntad de Dios, pero claro que es voluntad de Dios, tanto es así que las niñas están aquí, perfectas y con salud, eso es porque Dios lo ha querido, ¿no crees?”.

Las niñas son diferentes, porque no son hijas biológicas del mismo padre, pero Roberto y Víctor no se detienen mucho en ese tema. Tomaron esta decisión mientras esperaban la llegada de un hijo adoptado. Dicen que la biología no les interesa y se enfadan cuando los visitantes se empeñan en definir qué melliza es hija de quien. Las dos hijas son hijas de los dos.

Incesto

Los antropólogos han escrito páginas y páginas acerca del tabú del incesto, que está presente en todas las culturas. Se ha estudiado mucho este fenómeno como el elemento que podría unir a toda la humanidad al margen de las costumbres específicas de cada lugar.

En este caso el espermatozoide de un hijo ha estado en el útero de su madre. Víctor, rígido, dice que “profesionalmente” (es psicólogo) no ve incesto por ninguna parte: “Incesto es un acto sexual y es una relación amorosa, pero aquí no hay nada de eso. Mi madre y yo tenemos claros nuestros sentimientos. Hemos producido unas niñas extra-corporalmente en un laboratorio y ella las ha gestado. No hay ni relación carnal ni sentimientos amorosos”.

Fuente: El Español