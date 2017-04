Estacioneros presionan a petroleras para cubrir salarios

Se estancó la paritaria de los estacioneros. Los dueños de las bocas de expendio de combustibles se reunieron por segunda vez con el sindicato que lidera el triunviro cegetista Carlos Acuña, pero las conversaciones quedaron a mitad de camino y la negociación pasó a cuarto intermedio hasta el jueves 11 de mayo.



La Confederación del Comercio de los Hidrocarburos de la República Argentina (CECHA) que encabeza Carlos Gold, ofreció un aumento salarial de 18% en tres cuotas (abril, junio y septiembre), mientras que los trabajadores de estaciones, lavaderos y garage exigen 23%, con cláusula de reapertura por inflación en octubre.



La CECHA, que reúne a la mayor cantidad de empresarios del sector, se mantiene dentro del límite que propicia el Gobierno nacional para estas discusiones. "La propuesta del 18% que hicimos es sumamente responsable y seria para la realidad del sector. Estamos complicados. Los costos fijos aumentaron mucho, no sólo la masa salarial. También subieron los impuestos y la energía eléctrica. Hoy el punto de equilibrio para operar una estación se elevó mucho. El mercado está cuasi recesivo, con las inundaciones en La Pampa, sur de Córdoba, norte de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe", explicó a este medio el vicepresidente 2° de CECHA, Walter Costa.



Si bien los propietarios remarcan que "no se moverán" del 18%, aseguran que la diferencia se podría saldar con una mejora de las comisiones por la venta de naftas. "No vamos a pedir más aumentos de precios. El mercado está exigido al extremo. Los que tendrían que poner algo son las petroleras dueñas del producto. Tienen que mejorar la renta de las estaciones", señaló el ejecutivo.



Pero por ahora las compañías hidrocarburíferas se desentienden, aunque prometieron dar una respuesta para fin de mes. La primera piedra la tiene YPF: es el que paga las comisiones más bajas del negocio. "Siempre marca el mercado, tiene 60% del total. Es lógico que lo que haga YPF el resto la va a seguir", agregó Costa.



Otras fuentes del rubro consultadas por este medio dicen que no sería extraño ver la mano de la Casa Rosada detrás de esta paritaria, jugando a triple banda. Por un lado, permitiendo con la estatal YPF la suba de las comisiones. Segundo, ajustando nuevamente el precio de las naftas, que en marzo ya acumuló 25% interanual. Y por último, sugiriendo a la Federación y al Sindicato de Empleados de Estaciones de Servicio y GNC, Garages, Playas de Estacionamiento, lavaderos y gomerías que acepten una contraoferta de entre 20% y 21%.



"Es momento que todos pongamos. Los estacioneros lo estamos haciendo y por eso propusimos 18%. Sabemos que para algunas estaciones es prácticamente impagable. Más del 18% es exigir demasiado", remarcó el dirigente empresario.



Lockout o sobreprecios



La Confederación se reunió la semana pasada en Mendoza para analizar estos temas puertas adentro. Algunos directivos propusieron medidas de fuerza contra las proveedoras. Se habló de un lockout para llamar la atención y sentarlos a la mesa. Otros, como la Cámara de Estaciones de Servicio y Empresarios del Combustible (Cescor), plantearon la posibilidad de volver a cobrar el servicio de playa, como se estilaba 10 años atrás. Por cada litro vendido se cobraría entre 50 centavos y un peso extra para recuperar rentabilidad.

En 2016 el incremento de combustibles fue de 31%, pero la inflación superó el 40%, justificaron. El sobreprecio estuvo vigente en 2007 por un año hasta que una catarata de fallos judiciales lo confinó. La Corte Suprema lo calificó como "ilegítimo" porque las estaciones no tiene atribución para fijar tarifarios.



Interior



Más allá de los porcentajes, en el ámbito del Ministerio de Trabajo el gremio de Acuña solicitó que si se alcanza un acuerdo, se aplique en la Ciudad, el territorio bonaerense y el resto de las provincias, con excepción de Córdoba y Santa Fe, que tienen convenio propio. Allí el panorama es distinto.



Alineados con la política oficialista, los dueños de estaciones cordobeses ofertaron 18% anual. El sindicato petrolero lo acepta pero solo para el primer semestre. Además, reclaman el pago doble de los domingos trabajados. Como la Cámara rechaza los acuerdos cortos, tras dos audiencias la paritaria también se estancó.



En Santa Fe el gobierno de Miguel Lifschitz tuvo que interceder a través de la cartera laboral por la virulencia de las posiciones. La paritaria no se abrió y ya hay denuncias gremiales por el pago de sueldos en cuotas, pérdida de puestos de trabajo y competencia desleal entre petroleras. La Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior se limitó a prorrogar hasta el 16 de mayo un compromiso de no despedir ni suspender empleados. Ese día se volverán a juntar las partes. El sindicato de playeros santafesinos denunció que hay 400 trabajadores en riesgo.

Fuente: Ámbito