Emilia Castillo: "Debe ser nuestro compromiso como sociedad, seguir generando espacios de empoderamiento y colaboración"

Empoderamiento femenino; redes de vínculos entre mujeres; igualdad de derechos y oportunidades; logros. Todos conceptos que comienzan a pisar con mayor fuerza en la sociedad actual, aun cuando falta mucho por recorrer.

Pero el camino se está transitando y en él, son muchas las mujeres que comienzan a gestar espacios de diálogo e intercambio en dónde poder ser escuchadas. María Emilia Castillo es una de ellas.

Nacida en Córdoba, esta joven emprendedora dirige su propia empresa Living Life Ambientaciones y desde allí, ha comenzado a participar más activamente en darle al Empoderamiento Femenino, lugares para su desarrollo.

María Emilia Castillo, organizadora del evento "7 Reinas".

En este sentido, el próximo miércoles 4 en el Hotel InterContinental, Emilia realizará en Mendoza el evento “7 Reinas”, en el cual siete grandes referentes femeninos disertarán sobre diferentes temas.

Pero antes, Mujeres de ElSol.com.ar, quiso analizar con ella cómo es el actual escenario en dónde las mujeres debemos convivir y cuáles son los desafíos que se nos imponen, solo por temas de género.

Si bien el papel de la mujer ha evolucionado en la sociedad y gracias a ello, se está afianzando el llamado empoderamiento femenino, frente a este cambio, ¿cómo ves el papel de la mujer argentina –y en especial el de la mendocina- en la actualidad?

M.E.C: Es verdad sería injusto no reconocer que hoy hemos ganado un mayor y mejor lugar en diferentes ámbitos en la sociedad, y creo que es hora de seguir ganándolos y también afianzándonos, pero es fundamental hacerlo de una forma menos combativa y mas colaborativa, tanto con Nuestro propio género, de mujer a mujer, como así también con el género masculino que nos complementa.

Siento que en Mendoza, todavía falta generar más espacios como lo que será ‘7 Reinas’ para visibilizar y reconocer a las mujeres mendocinas. Pero no lo vivo como algo negativo, todo lo contrario lo vivo como una maravillosa posibilidad de abrirnos como sociedad, y eso significa que hay mucho por hacer.

¿Crees que la mujer busca superarse y no quedar ‘anclada’ en antiguos roles socialmente establecidos (mujer, madre, ama de casa) para llevar a cabo aquellos que le permitan un mayor protagonismo?

M.E.C: Yo estoy segura que las mujeres buscamos la superación diaria, es parte de nuestra esencia, solo que a veces nos frustramos en el camino. Primero tenemos que trabajar nuestra culpabilidad, y para eso debemos poder ser libres para tomar nuestras decisiones y así poder disfrutarlas. Para mi hoy es tan respetable decidir ser madre como no, como así también ser ama de casa, o ser una mujer que dedica el gran tiempo de su vida a crear una exitosa carrera laboral, si lo hacemos con convicción y en libertad, lograremos hallar la felicidad sin sentir culpa, entonces ahí los roles sociales o los mandatos desaparecen, y se convierten simplemente en decisiones de vida.

¿Pensás que la educación de las mujeres y las niñas constituye una preocupación especial para poder continuar con este ‘cambio’?

M.E.C: Yo creo que la igualdad de género es parte de la agenda mundial y para esto, la educación en las mujeres pero por sobre todo en las niñas, es fundamental. Pero esto no podrá lograrse si no hay un tratamiento de un conjunto de políticas que incluyan la erradicación de la pobreza, el aislamiento geográfico, la violencia de género, el embarazo temprano en adolescentes, entre muchos otras cosas, estos temas están directamente relacionados al acceso a la educación.

Las mujeres han logrado grandes avances en cuanto a la igualdad de género en el trabajo, pero todavía quedan algunos obstáculos por superar, en particular en materia de igualdad de salarios (“techo de cristal”). En este sentido, un estudio recientemente publicado por Accenture (consultora de Recursos Humanos para América Latina) reveló que si la tendencia actual continúa hacia delante, esta brecha oculta por ejemplo en la Argentina, recién se cerrará en el 2105, o sea dentro de 88 años. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

M.E.C: Podría ser algo negativa y lamentarme, entonces se me vendría a la cabeza decirte “que lastima que no voy a estar viva, para ver ese momento, que es demasiado tiempo, etc.” y seria frustrante. Sin embargo me pone feliz saber que mis nietas podrán disfrutar de los maravillosos beneficios que trae el ser perseverante y luchar por lo que es justo. Festejar los logros de lo que se ha conseguido…¡de eso se trata! Debe ser nuestro compromiso como sociedad, seguir generando espacios de empoderamiento, y colaboración, para tratar de que justamente esa brecha se cierre mucho antes.

Hablemos un poco sobre el evento 7 Reinas. ¿Cómo y por qué surge la idea de llevar a cabo 7 Reinas Mendoza?

M.E.C: Hace un año y dos meses desembarqué en Mendoza, y conozco el exitoso formato de 7 Reinas hace años en Córdoba y en otras partes, las mujeres esperan con ansiedad ese evento, todas quieren ser elegidas ‘reina’, es fantástico, ¿quién no quiere ser reconocida? ¿quién no quiere inspirar a otras mujeres con su historia?

Entonces el año pasado hicimos el primer evento para mujeres con que fue la presentación de Red Talentia, tuvimos una excelente repercusión, ahí compartió su historia Andrea Nallim, Romina Gleria y la vicegobernadora de la provincia. Laura Montero. A partir de allí, es que me di cuenta que teníamos que traer 7 Reinas y que sin dudas será un éxito.

¿A qué respondió la elección de las 7 Reinas que disertarán?

M.E.C: Buscamos mujeres de impacto positivo y referentes en diferentes ámbitos de la sociedad, tanto de Mendoza, como de Argentina. Si bien surgieron muchos nombres -lo cual es espectacular ya que significa que hay muchas historias que deben ser compartidas- pero finalmente en esta primera edición, elegimos en el ámbito artístico a Jesica Torrijos, una chilena que cruzo la cordillera con un sueño y no para hasta conseguirlo, Jesica desde su lugar hace mucho a través de la docencia con el teatro para empoderar a jóvenes mujeres.

En el ámbito deportivo surgieron otros tantos pero cuando conocí la historia de Marianela Fernández dije tiene que ser ella. Carina Onorato es empresaria, y como yo digo una mentora por naturaleza estoy segura que su charla será inolvidable.

Marcela Scotti tiene una historia inspiradora y nos representa desde el ámbito social, Gisela Campos es fresca y es ella, ‘la mujer de los medios mendocinos’. Por Andrea Nallim tengo un Cariño personal, la veo y me reflejo, emprendedora, luchadora, no solo por lograr sus objetivos, sino por ayudar que otros emprendedores lo logren. Y por último un sueño cumplido, gracias al trabajo de nuestro equipo, tener a Gabriela Arias Uriburu quien convirtió una tragedia en una nueva vida para ella y para sus hijos desde el lugar de la conciliación.

María Emilia Castillo junto a las profesionales que se sumaron en la organización del gran evento, Valeria Moledo, Ana Rusticcini y Carolina Ventimiglia.

¿Qué esperan lograr con este evento en Mendoza, hablando más allá de los números y de la recepción del público?

M.E.C: Queremos darles a las asistentes herramientas, a través de las historias, que sepan que las limitaciones a veces están solo en nuestra cabeza, que podemos cambiar o mejorar nuestras realidades si lo deseamos.

Finalmente Emilia, ¿cuáles son los desafíos que de 7 Reinas en adelante, planeas llevar en relación al tema del rol de la mujer en la actualidad?

M.E.C: Movimiento 7 Reinas se involucra constantemente con el rol de la mujer en la sociedad actual, además del formato del evento que se realiza en diferentes puntos de Argentina, Chile y Perú, hacemos actividades mucho más pequeñas y constantes, como talleres, y capacitaciones trabajando para el constante desarrollo del liderazgo y empoderamiento femenino.

Si estás interesada en participar del evento "7 Reinas", ingresá a la web www.7reinas.com