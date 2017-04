“Es mi sueño y estoy segura de que voy a estar en Tokio”

El hecho de no pertenecer a los conocidos “deportes populares” puede que los haga parecer anónimos. Pero no son pocos los atletas de estas tierras que se destacan en otras actividades y que incluso, ya tienen varios logros en su haber.

Una de ellas es Luciana Roland, una joven promesa tunuyanina de 21 años que ya se ha colgado varias medallas, entre ellas, una de oro en el Panamericano de Montain Bike disputado en Colombia.

Mientras se prepara para los próximos objetivos (un torneo en Córdoba el 14 de mayo y posteriormente las dos primeras fechas de la Copa del Mundo en República Checa y Alemania, con la selección argentina), Luciana le contó a El Sol cuáles son sus sueños, sus expectativas, y cuál es su propia historia.

“Estuve compitiendo en Colombia, a fines de marzo y principios de abril, con la selección argentina. Disputamos el Panamericano de Montain Bike. Dentro de ese certamen había varias disciplinas. Una de ellas, ‘XCR’, que es de relevos, una competencia por equipos como si fueran postas, donde nos quedamos con la medalla de plata. Luego se corrió un ‘Eliminator’, que es otra disciplina en un circuito muy corto, y después el ‘XCO’ y me quedé con el oro”, comenzó relatanto Luciana.

- ¿Cuándo y cómo decidiste empezar a practicar Montain Bike?

- Arranqué cuando tenía 8 años en Tunuyán. Había una escuelita de Montain Bike donde iban un montón de chicos y chicas que entrenaban. Generalmente es un deporte donde hay mayoría de chicos, por el riesgo, generalmente. Hubo dos años que dejé, no me gustaba mucho entrenar en la ruta. Pero siempre estuve arriba de la bici, primero en competencia regionales, luego nacionales y ya en el 2013 fui a mi primer Mundial y desde allí que estoy compitiendo con la selección argentina.

- ¿Qué pensaban en tu casa cuándo elegiste este deporte?

- Me he caído muchas veces y a mi mamá le costó aceptar que llegara toda raspada por alguna caída. Pero después se acostumbró y además con el tiempo ya no te caes tanto.

- ¿Alguna vez pensaste en dejar de correr por las caídas?

- Las caídas no me han limitado para hacer este deporte. He hecho otros deportes, handball, tenis, de todo, pero nunca dejé la bicicleta.

- ¿Cuesta ser tan chica y ser deportista profesional a la vez?

- Cuesta mantener el ritmo de deportista siendo joven. Nunca me gustó mucho salir gracias a Dios, pero siempre mis amigos me bancaron bastante, me entendían si yo no salía o no comía algo porque estaba a dieta.

- ¿Cuánto entrenás y cómo te cuidás?

- Nosotros entrenamos todos los días, a veces en doble turno. También tenés que descansar siempre lo suficiente. Si entrenás y no descansás no está bien. En las comidas siempre tenés que cuidarte.

- ¿Cuáles son tus metas, tus sueños?

La gran meta son los Juegos Olímpicos, pero falta bastante para la clasificatoria para ellos. El año anterior a los juegos se suman puntos, como en el tenis, así que en el 2019 recién vamos a pensar en la clasificación a Tokio. Pero todos los años hay que competir por los puntos y por el nivel, siempre es bueno no dejar de tener roce internacional. Es mi sueño y estoy segura de que voy a estar en Tokio.

- ¿Qué lugares te ha permitido conocer el deporte?

- He tenido la posibilidad de conocer casi toda la Argentina gracias al deporte, estuve en Sudáfrica en el 2013, he estado en Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos y ahora voy a conocer más Europa.

- ¿Cómo está argentina en esta disciplina con respecto al resto del mundo y cuál es el apoyo que recibe?

Creo que nos falta a nivel internacional, pero se está creciendo mucho, se le está dando bastante apoyo, sobre todo desde el ENARD, a pesar de que no son muchos los ciclistas que llevan a torneos internacionales. Yo estoy recibiendo algo de apoyo del Municipio de Tunuyán y ahora estoy esperando del ENARD y de la Secretaría de Deportes de la Nación, porque al ser campeona panamericana, tendría el derecho de que me estén pagando una beca.

- Sos una privilegiada de hacer un deporte al aire libre y poder entrenar en el Valle de Uco…

- Sí, entrenar en el Valle de Uco es un privilegio, por los paisajes, es muy tranquilo. A veces tenemos problemas en la ruta con la gente que no respeta, pero si es muy lindo, sobre todo ahora en otoño.

Videos.