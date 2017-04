"Si Videla no pudo con nosotras, tampoco va a poder Macri"

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, criticó este viernes al Gobierno nacional, al encabezar la apertura del Foro por la Libertad y la Democracia, organizado por la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde enfatizó: "Si videla no pudo con nosotras, tampoco va a poder (el presidente Mauricio) Macri".

Carlotto realizó estas declaraciones en el acto que tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y que tiene como objetivo "elaborar un documento que sistematice las violaciones a los Derechos Humanos en la Argentina para presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", que visitará el país entre el 22 y el 26 de mayo.

"Es necesario instalar en la sociedad una respuesta a todo lo que está pasando en el país. Este es el puntapié. No nos van a derrotar. Si (Jorge) Videla no pudo nosotras, no va a poder este hombre", aseveró, en referencia a Macri.



Por su parte, Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, manifestó, en la jornada que continuará mañana, que es "lamentable que en un gobierno constitucional haya presos políticos como Milagro Sala y los compañeros de la Tupac".

Estuvieron presentes, además, Lita Boitano, presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas; las referentes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nair Amuedo y Enriqueta Maroni; Iván Dante Altamirano, uno de los ex presos políticos de Jujuy; Alfredo Guevara, defensor de los integrantes de la Tupac Amaru detenidos en Mendoza, y Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S, entre otros.

Por otra parte, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, Y la senadora nacional del PRO, Marta Varela, respondieron ayer, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, una serie de cuestionamientos para "despejar el camino y activar" el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, pendiente desde 2012.

"Nuestro país se ausentó en los últimos dos pedidos de informe en 2008 y 2012 de la ONU. Pero nosotros no le escapamos a la responsabilidad y nos hacemos cargo de varias deudas del pasado. Las autoridades de la ONU nos agradecieron por la 'presencia argentina luego de 10 años de ausencia'", manifestaron.

Según precisaron, "la puesta en vigencia del protocolo se inició en 2004, con la intención de adhesión de la Argentina, pero luego el Gobierno anterior sancionó la ley correspondiente recién a fines de 2012, aunque nunca se instrumentó ni se conformó el comité".

Por ese motivo, los representantes argentinos aseguraron que "ya está abierto el proceso para recibir la nómina de candidatos que deben postular las ONG vinculadas a los derechos humanos y darle formato al organismo".