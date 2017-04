Otorgan prisión domiciliaria a Etchecolatz en una causa

La Cámara Federal de Casación Penal otorgó arresto domiciliario en una causa al represor Miguel Etchecolatz, director de Investigaciones de la Policía Bonaerense en la última dictadura militar, quien ya recibió varias condenas por crímenes de lesa humanidad.

Si bien la medida no se hará efectiva de inmediato, abogados de derechos humanos que se oponen al beneficio plantearon hoy que en breve Etchecolatz podrá irse a su casa.

Según planteó la defensa, Etchecolatz tiene 87 años y "conforme a las constancias médicas su estado de salud es grave, delicado y progresivo de forma irreversible, que no puede ser tratado adecuadamente en un centro de detención que carece de la infraestructura necesaria para un paciente de la avanzada edad y características del nombrado".

La defensa oficial añadió que "padece riesgo de muerte súbita, que lo coloca en situación de vulnerabilidad, a diferencia de lo que ocurriría de encontrarse en su domicilio".

En un fallo dividido, al que accedió DyN, la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al planteo en base a la jurisprudencia fijada por la Corte Suprema de Justicia hace dos semanas otorgando el arresto domiciliario a un militar acusado en crímenes de lesa humanidad gravemente enfermo.

"En atención a que el nombrado cumple con holgura el requisito etario establecido por el art.32 inc. 'd' de la ley 24.660, a los padecimientos físicos que presenta y a que no advierto que se encuentre acreditado en autos el riesgo procesal de fuga de una persona de 87 años de edad y en las condiciones físicas en las que se encuentra, situación agravada ante el riesgo elevado de descompensaciones agudas que no descartan muerte súbita, informada por el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza el 21 del corriente, razones de índole humanitarias me persuaden que en este caso particular corresponde que le sea otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria", dijo la jueza Liliana Catucci.

Su colega Eduardo Riggi coincidió: "Más allá de que a Miguel O. Etchecolatz se le atribuye la comisión de un delito de lesa humanidad, cabe resaltar que el análisis jurisdiccional sobre la posibilidad de conceder o denegar la prisión domiciliaria, no puede centrarse exclusivamente en la gravedad del delito reprochado".

Y añadió que "se encuentran acreditados en autos los diversos problemas de salud que Etchecolatz padece y que fueron expuestos por mis distinguidos colegas en las transcripciones de los informes del Cuerpo Médico Forense y del Servicio Penitenciario Federal, a las que me remito en razón de brevedad".

"Asimismo en los últimos meses presentó descompensaciones que motivaron su traslado extramuros (para cinco evaluaciones y dos internaciones) que no fueron producto de la huelga de hambre que se encontraba realizando, lo que denota que requiere de controles médicos permanentes, motivo por el cual también se encuentra alojado en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza", añadió el juez.

En disidencia, la jueza Ana María Figueroa rechazó el arresto domiciliario, por entender que "la asistencia técnica no ha logrado acreditar en el caso de qué manera la prisión morigerada implicaría un beneficio para la salud de su asistido, máxime teniendo en cuenta que se encuentra alojado en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza bajo observación médica constante, donde cuenta con los cuidados y la atención para sus patologías".

Agregó que "teniendo en cuenta la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictada en la causa 'Alespeiti', y a fin de evaluar las condiciones de salud de Etchecolatz, dada la falta de actualización del informe médico y la situación informada por el Servicio Penitenciario Federal, el Cuerpo Médico Forense debería expedirse nuevamente".

Este "ha sido el mecanismo que la Sala I ha llevado a cabo a fin de evaluar circunstanciadamente y en cada caso concreto la procedencia del beneficio del arresto domiciliario", resaltó.

Tanto el juez de primera instancia como la Sala I de la Cámara Federal de La Plata habían denegado el año pasado la detención domiciliaria al acusado y se había dispuesto su internación en un hospital extramuros "que reúna las condiciones médicas acordes a su estado de salud".

Etchecolatz se desempeñó durante la última dictadura militar como Director de Investigaciones de la Policía Bonaerense con el grado de comisario general, cargo desde el cual se convirtió en la mano derecha del general Ramón Camps.

En virtud de tal cargo, Etchecolatz fue responsable del operativo que derivó en "La Noche de los Lápices" y del funcionamiento de los 21 centros clandestinos de detención en la provincia. El ex policía fue condenado en 1985 a 23 años de prisión por graves violaciones a los derechos humanos en 73 casos, pero luego quedó en libertad al recibir el beneficio de la ley de Obediencia Debida, bajo el Gobierno de Raúl Alfonsín.

En agosto de 1997, Etchecolatz promocionó su libro denominado "La otra campana del Nunca Más", a través del cual intentó dar una visión desde la dictadura sobre los desaparecidos para confrontarla con la investigación realizada entonces por la Conadep.

Echecolatz protagonizó el primer juicio oral que se hizo por la reapertura de los crímenes de lesa humanidad en un proceso donde fue testigo clave el albañil Julio López, quien desapareció antes de la sentencia y no se supo más nada de él.