Familia de Araceli cuestionó a la fiscal: "No sabe ni dónde está parada"

La familia de la joven Araceli Fulles, hallada muerta tras permanecer desaparecida desde el 2 de abril, cuestionó a la fiscal que investiga el caso, Graciela López Pereyra, al afirmar que "no sabe ni donde está parada, no sabe nada", y pidió que los detenidos "se pudran en la cárcel".

El padre de la joven, Ricardo Fulles, manifstó que "decir algo ahora sería muy imprudente, porque puedo hablar con dolor y veneno", expresó en declaraciones a la prensa tras reconocer el cuerpo en la morgue, ante una consulta sobre la investigación que se hizo para hallar a su hija.

Fulles advirtió que "esto no se termina acá, ahora van a venir muchas cosas que se hicieron mal" y destacó que "la fiscal no sabe ni dónde está parada, no supo nunca, ni desde un principio, no tiene idea. La fiscal está peor que yo".

"Hasta cierto punto estuvimos solos, los que estuvieron fueron los de la DDI", manifestó el padre de la víctima mortal.

La madre de la joven, en tanto, expresó llorando que a su hija "la quemaron con cal viva, la desfiguraron. Esos hijos de puta tienen que pudrirse en la cárcel".

Un tío de la joven expresó que "no se sabe nada del prófugo, la fiscal es incompetente" y afirmó que el cuerpo será velado hasta mañana a las 11, cuando serán inhumados en el cementerio de San Martín.

"Desde un primer momento la fiscal tendría que haber largado los perros y se podría haber evitado esto. El problema es la justicia mal hecha", destacó.