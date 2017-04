Para todos los gustos: habrá cinco actos el 1º de Mayo

Un primero de mayo y cinco actos. Las divergencias políticas del sindicalismo argentino obligan a la organización de varios encuentros para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores.



La CGT de comando tripartito se reunirá a puertas cerradas el lunes en el Estadio Pepsi Music Obras Sanitarias a las 11. La invitación que cursó el secretario de Prensa de la central obrera, Jorge Sola, propone además revindicar la dignidad y la justicia social. "En la democracia se gobierna por y para el pueblo. Y no se puede gobernar para el pueblo si no se gobierna con el pueblo", rememoran en Azopardo.



El triunviro Juan Carlos Schmid será el único orador. No habrá micrófono para Carlos Acuña ni Héctor Daer. Buscan evitar la multiplicidad de discursos que se escuchó en la accidentada marcha del 7 de marzo, frente al Ministerio de Producción, que ofició de antesala del paro nacional.



Para que la camorra no se repita sólo se permitirá el ingreso a Obras de los sindicalistas con entrada, seleccionados previamente. En la CGT estiman más de 1.500 personas adentro y otro millar afuera, sobre avenida Libertador. No temen a las quejas por el caos de tránsito que se pueda provocar un feriado a la mañana.

La organización y seguridad del acto cegestista quedó bajo el mando de Pablo Moyano. El camionero se mostró más confiado que el panadero Abel Frutos, regente de la movilización que terminó con incidentes tras bambalinas. A Moyano le sobra custodia para aportar. Trascendió que Schmid prepara un discurso con duras críticas al Gobierno nacional.



Por el cambio



A 10 kilómetros del cónclave en el Pepsi, un grupo de sindicatos que desconocen a la cúpula de la CGT ofrendará un acto al presidente Mauricio Macri a las 16 en el microestadio de Ferro. Dirigirán esta ceremonia el peón rural Gerónimo Momo Vengas y el titular de la confederación de conductores de taxis José Ibarra, cabecillas de la restaurada 62 Organizaciones Peronistas.



Otras organizaciones que se sumarán la movida son el Soeme (Minoridad y Educación), los petroleros del Supeh, los remiseros del SURyA y la UCAIRRA, los viajantes de comercio, los jerárquicos de la AFIP de UPSAFIP, los obreros de la construcción de UECARA y los farmacéuticos y bioquímicos de SAFYB. Las 62 Organizaciones declaran 81 sindicatos agremiados. Unos 40 repudian al triunvirato de la CGT y una docena no adhirió al a huelga nacional.



Sin embargo, en el Gobierno se encendió una luz de alerta por la convocatoria el líder del Partido FE, el aliado electoral de Cambiemos. Dudan de la efectividad del "Momo" para "movilizar" y por ese motivo soltaron a rodar invitaciones por celular a la juventud macrista. "La Generación" acusó recibo y alista a la tropa para el lunes a la tarde. Lo mismo hará la agrupación "Pensar el Camino", los jóvenes PRO de Capital y conurbano y algunos satélites radicales, no alineados con Martín Lousteau.



En la Casa Rosada confirmaron que Macri anunciará en Ferro exenciones del pago del Impuesto a las Ganancias para horas extras y feriados y la conversión de planes sociales en puestos de trabajo formal. Por el montaje que propuso el "Momo", también se prevé que será el primer acto de campaña del Presidente de cara a las legislativas de octubre.



Por la renta perdida



Las dos Centrales de Trabajadores Argentinos realizarán un acto a las 14 junto a los docentes en la Escuela Itinerante ubicada frente al Congreso. Las CTA de Hugo Yasky y Pablo Micheli volverán a actuar en concordancia y lanzarán una nueva Marcha Federal por el Trabajo, la Producción, la Educación y la Cultura para el 20 de junio, Día de la Bandera.



"Lo quisimos enmarcar en un contenido de lucha. Es un Día del Trabajador en un país donde en un año los asalariados perdieron 3 puntos de la participación de la renta. Estamos hablando de u$s 16.000 millones que fueron de nuestros bolsillos a las cajas de seguridad y paraísos fiscales de los que hoy están fugando dinero de la Argentina. De cada 4 dólares 2 son para sostener la fuga de capitales", destalló Yasky en diálogo con Del plata.



"El Gobierno tiene una brutal política antisindical", denunció Micheli. "Abusan cada vez más con el castigo a las organizaciones sindicales con amenazas de multas millonarias y en otros casos intervenciones", agregó el dirigente estatal.



Por la unidad electoral



En la izquierda preparan dos actos por separado, producto de la divergencia en la estrategia electoral de cada agrupación. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) se reunirá a las 15 en la Plaza de Mayo. Por el Partido Obrero, hablarán el diputado Néstor Pitrola, Romina del Plá (Suteba) y un delegado del gremio docente de Santa Cruz Adosac, que podría ser, Miguel Del Plá, tío de la docente. Por el Partido de los Trabajadores Socialistas expondrán Nicolás Del Caño y Carlos Artacho (telefónico Foetra). Y en representación de la Izquierda Socialista tomará la palabra el diputado nacional Juan Carlos Giordano y el ferroviario Rubén "Pollo" Sobrero.



El FIT realizará el acto unificado mientras muestra diferencias por las definiciones de las candidaturas para las elecciones de octubre. El PTS, que no descarta internas en el FIT, ya proclamó a Nicolás Del Caño y Myriam Bregman como sus postulantes para encabezar listas en la provincia de Buenos Aires y en la Capital. El PO, con el respaldo en la postura de Izquierda Socialista, pide listas de unidad en base a los resultados de las PASO 2015, por lo que propone que las nóminas sean encabezadas por Pitrola y Marcelo Ramal.



A la misma hora, pero en el Obelisco, habrá otro acto de la izquierda. Este escenario lo protagonizará Izquierda al Frente por el Socialismo, una alianza que agrupa al MST y al Nuevo Mas. En este acto los oradores serán Alejandro Bodart y Vilma Ripoll (ambos del MST), y Manuela Castañeira y Martín González Bayón (Nuevo Mas). Bodart y Ripoll proponen a las otras "expresiones" de izquierda que "dejen de lado los sectarismos" para "dar la batalla en el terreno electoral" juntos.

Fuente: Télam / Ámbito