Lali Espósito: “Conocí a un hombre muy hombre”

Entrevistada por Gerardo Rozín en “Morfi”, Lali Espósito se mostró muy enamorada de su novio, Santiago Mocorrea y no dudó a la hora de elogiarlo: “Me enamoré rápido porque conocí a una persona muy rara de conocer. Conocí…¡a una buena persona! (risas) Hoy estoy afilada. Conocí a una persona muy linda, a hombre muy hombre. Eso no pasa todo el tiempo. Y me enamoré sin esfuerzo, sin buscarlo, porque no quería enamorarme. Estaba bien soltera y él también. Entonces, esos encuentros son mágicos porque ninguno de los dos lo esperaba.”

“Es muy hombre en todos los sentidos. Es seguro de sí mismo. La seguridad es saber que sos el hombre para esa mujer por más que esa mujer, como en mi caso, tenga mucha exposición y que parezca que hay gente que quiere conquistarla todo tiempo, como pasa con la gente conocida”, agregó.

Y ante la pregunta de Rozín sobre los celos, aclaró: “Suma que no sea celoso, sin duda. Puedo vivir tranquila. Cuando me descubro celosa, no me gusta. Es un lugar rarísimo. Los celos son un lugar de inseguridad. Todos somos un poco inseguros pero hay que manejarlo porque… tampoco hay que cagarle la vida al otro.”