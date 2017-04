Apps ideales para una escapada de fin de semana

Planificar una escapada no tiene por qué resultar estresante. Más allá de disfrutar el proceso de elección del destino y planificación de la estadía, hay una serie de aplicaciones (apps) que vale la pena tener en cuenta: simplifican la organización de la escapada, ayudan a encontrar buenos precios y ahorrar tiempo.

Turismocity. ¿Cómo encontrar buenos precios? La app de Turismocity permite ubicar los mejores precios en vuelos y alojamiento ya que compara las tarifas de más de 100 agencias diferentes en una búsqueda. Incluso, se pueden crear alertas que avisan cuando surgen nuevas ofertas.

Airbnb. En materia de hospedaje también hay que tener en cuenta a Airbnb, una excelente opción para conseguir departamentos en alquiler por pocos días a muy buen precio. Incluso en algunas ciudades ya ha sumado Trips, una plataforma de experiencias para disfrutar del destino a través de una actividad y con la guía de gente local, desde un paseo en barco hasta la visita al taller de un artista (y la posibilidad de pintar con él), por ejemplo.

Waze. Quienes deciden viajar a algún lugar cercano y van en auto, Waze puede ser un gran aliado. Esta app reúne a conductores que comparten e informan sobre el estado del tránsito y posibles complicaciones en las rutas en tiempo real. Así, se puede optar por la mejor ruta para ir o estimar cuánto se tardará frente al atasco o accidente.

Waze y Spotify se asociaron para ofrecer la mejor música al volante integrada a los mapas del navegador

Accuweather. Para saber qué ropa llevar y cómo va a estar el clima, Accuweather es una app de gran utilidad. Ofrece datos del tiempo actualizados a cada hora y se puede ver el pronóstico ampliado, los horarios de puesta y salida del sol, entre otros datos.

My Travel List, Listing it! o PackPoint. Ideales para aquellos que tienen complicaciones o falta de practicidad para hacer la valija, estas apps ayudan a decidir qué llevar y qué no, evitar dolores de cabeza por cosas perdidas o incluso evitar una valija repleta de cosas que no van a usarse durante la escapada.

Maps.me. Una vez en destino, la aplicación Maps.me ofrece descargar los mapas y mantenerte ubicado sin necesidad de estar conectado a internet. Está en todas las ciudades del mundo, permitiendo observar los detalles de cada lugar (disponible para Android e iOS).