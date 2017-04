La familia reconoció el cuerpo de Araceli

La familia de Araceli Fulles reconoció este viernes por la tarde que el cadáver hallado en una casa de la localidad bonaerense de José León Suárez, partido de San Martín, corresponde a la joven de 22 años que estaba desaparecida desde el 2 de abril.

"El cuerpo es de ella", lamentó Ricardo Fulles ante los periodistas, al salir de la morgue luego de haber estado con la fiscal Graciela López Pereyra que le había podido confirmar si efectivamente el cadáver era de su hija.

Golpeado por la noticia, el hombre se quejó de la investigación de la fiscal de la causa: "Esto no se termina acá, porque ahora van a venir muchas cosas que se hicieron mal. La fiscal no sabe donde está parada. No se hizo lo que se tenía que hacer de entrada. Hasta cierto punto estuvimos solos".



Este viernes, tres oficiales de la Policía Bonaerense fueron desafectados de la fuerza por la Auditoría General de Asuntos Internos en el marco de las investigaciones del caso Araceli. Se trata del subcomisario Hernán Humbert, titular de la comisaría octava de San Martín; del oficial principal José Gabriel Herlein, numerario de la comisaría quinta de San Martín; y del oficial subinspector Elián Ismael Avalos, integrante del Comando de Patrullas de Tres de Febrero.

Fuentes de la investigación informaron a DyN que Avalos es hermano de dos de los cuatro detenidos por la misma causa -Jonathan y Emanuel-, por lo que se lo separó preventivamente, mientras que los otros dos agentes desafectados estaban a cargo del rastrillaje para buscar a Araceli.

Mientras tanto, la Policía continuaba buscando a Darío Gastón Badaracco, de 29 años, que vive en la casa donde hallaron los restos, en José León Suárez, y habría estado con Araceli la madrugada en que desapareció.

El padre de Araceli se quejó de que "la fiscal no sabe donde está parada, nunca hizo nada" por hallar a la joven desaparecida.

Consultado sobre si una eventual responsabilidad de las fuerzas de seguridad por las idas y vueltas de la pesquisa, el hombre señaló que "la policía en la investigación, (no tiene) ninguna (responsabilidad), porque se hizo todo".