La seguridad siempre es primero, mirá como quedaron estos cascos después de un accidente.

Parece obvio decirlo, pero hay gente que todavía no es consciente… si tenes un amigo o una amiga que no use casco, mandale este artículo, puede ayudar…

1. No sé cómo pasó esto, pero menos mal que tenía casco.

2. Uno creía que estos casquitos amarillos no eran de gran ayuda…

3. “La sangre que se ve en el casco fueron de heridas en el cuerpo al tocar el casco. El doctor dijo que si no lo hubiese tenido hubiese muerto, además sobrevivieron todos mis dientes”.

4. ¿Esos rayones en tu cara?

5. La policía de Orlando subió esta foto a Twitter para mostrar como el casco le salvó la vida de una bala.

6. “Ayer un auto dobló mal y terminé dentro del parabrisas… el casco salvó mi vida”.

7. ¿Lo agarró un tiranosaurio rex?

8. No hay dudas de que este casco le salvó la vida a la persona.

9. “Muy importante usar casco en la nieve”. Las piedras andan por todos lados.

10. Cada vez que pienso que esos rayones podrían estar en una cabeza, me da escalofríos.

11. “Y esto chicos, es el porqué siempre hay que usar casco cuando se anda en Skate”.

12. Otra vida salvada por los geniales cascos.

13. “Quien haya inventado el casco de bicicleta salvó otra vida, de lo contrario mi amigo hubiese muerto”.

¿Y ya te convenciste?