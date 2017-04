Alertan que están enterrando runners todas las semanas

En 2008, cuando estalló la crisis financiera mundial, salían a correr en España aproximadamente un millón de personas. Hoy, según cálculos oficiales, esa cantidad se ha multiplicado por tres. El running es la moda deportiva de la clase media, cautivada por la mezcla de salud, mejor aspecto físico y capacidad de superación personal asociada al hecho de entrenar asiduamente para correr cada vez mayor distancia en menos tiempo.

“No existe ninguna otra estrategia (nutricional, farmacológica, higiénica) que produzca tantos y tan importantes efectos beneficiosos sobre la salud como la actividad deportiva”, asegura el presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte (SEMED), Pedro Manonelles. Sin embargo, los médicos españoles recelan bastante de la fiebre del running. Y un estudio reciente ha arrojado unos resultados que Manonelles califica de “fascinantes”.

El afán competitivo y de superación no se traduce en una acusada preocupación por la salud. Tres de cada cuatro corredores no se han hecho nunca una prueba de esfuerzo ni siguen un plan de entrenamiento regular. La escasa popularidad de estas pruebas de esfuerzo alcanza a los corredores de maratón (cuatro de cada diez no se la han hecho jamás) y a los deportistas que padecen una afección cardiovascular previa: un 70% no se somete a este test "elemental".

Lo que le preocupa a los médicos, enfatiza Pedro Manonelles, del informe es “que el 5% de los corredores experimente dolor torácico, o el 6% palpitaciones y taquicardia, o que un 10% haya tenido síncopes… ¡Y no consultan a los médicos! Es terrible, puesto que pueden ser síntomas de una enfermedad que acabe en muerte súbita. Estamos enterrando un corredor a la semana y algo hay que hacer”.

Eduardo González Zorzano, experto de Cinfa, explica que “al correr, todo el cuerpo se pone en marcha: más de doscientos músculos y numerosos huesos y articulaciones se coordinan entre sí, al tiempo que el sistema respiratorio y el corazón trabajan a toda máquina [...] El corredor debe cerciorarse de que su estado de salud le permite practicar su afición sin riesgos, sobre todo si tiene una patología previa diagnosticada, lo que sucede en el 28,4% de los casos”.