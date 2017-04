Lucho Avilés se quedó sin “Indiscreciones”

En menos de un mes, todo cambió. Fue el lunes 3 de abril cuando Lucho Avilés regresó , después de cinco años. a la televisión con su clásico programa “Indiscreciones” por la pantalla de CN23. Hoy, su programa ya no salió al aire.

Los motivos sobre la baja del programa aún no son claros. El propio pionero aseguró al periodista Lio Pecoraro que “el canal tomó la decisión de levantar el programa por unas desinteligencias que venía teniendo ya con la productora ejecutiva. No estaba de acuerdo en montón de cosas sobre el planteo del programa y se decidió que hoy no salga al aire”.

Uno de los integrantes del nuevo “Indiscreciones“, Gabriel Fresta, habló con Exitoina y aclaró que no entiendo la situación y contó que hoy mismo le avisaron que el programa no saldría al aire. “El dueño del canal manifestó que estaba contento con el programa y con el rating que teníamos”, aseguró el panelista y agregó que no presenció problemas entre la producción y el canal.

“En estos momentos la productora Gabriela Dichiaro y Lucho estan reunidos para definir que va a pasar con el programa pero, teniendo en cuenta lo que ya anunció él, veo muy difícil que el programa vuelva al aire”, sostuvo Fresta. ¿Regresará Indiscreciones con Lucho a la pantalla de CN23?